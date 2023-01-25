Tunç Soyer: Yeni bir sayfa açmak arzusundayız

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 19:58

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 19:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İktisat Kongresi hazırlıkları kapsamında “Geçmişimizi Anlıyoruz” başlığı adı altında yapılan toplantının ardından açıklama yaptı.

Soyer, şunları söyledi:

“Yeşilova’dayız, İzmir’in 8.500 yıl öncesinin izlerini takip eden Yeşilova kazısında üçüncü uzman buluşmamızı gerçekleştirdik. Geçmişimizi Anlıyoruz başlığında düzenledik bu toplantıyı. 9 paydaş toplantısından sonra bu üçüncü akademisyenler buluşması, ‘Geçmişimizi Anlıyoruz’ başlığıyla düzenlendi. Çünkü yola çıkarken iktisat kongresinin yüzüncü yılında, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin yolunun geçmişimizi iyi anlamaktan geçtiğini düşünmüştük. Gelecek nasıl olsa bir biçimde geliyor ama eğer siz onu inşa etmeye çalışmazsanız ne getireceği belli olmuyor. Biz de geleceği inşa etmek için, gelecek nesillere sadece geçmişi değil, iyi tasarlanmış bir gelecek bırakabilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

“15-21 ŞUBAT ARASINDA KONGRENİN NİHAİ OTURUMLARINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Bugüne kadar 54 ilke, 24 başlık altında 189 karar alındı; işçiler, sanayiciler, tüccarlar ve esnaf buluşmasında. Bundan sonra da 15-21 Şubat arasında kongrenin nihai oturumlarını gerçekleştirmiş olacağız. Özetle 15-21 Şubat arasında düzenlenecek toplantılarda geleceğimize ışıl tutacak son kararları, bilimsel kararları ve ortak akılla oluşturulmuş kararları ortaya koymuş olacağız.

15-21 arasında yapılacak toplantılarda, uluslararası bilinirliği ve ünü olan konuşmacıları da misafir edeceğiz. Niyetimiz, bir yandan onlardan ilham almak, Anadolu’yu ve Türkiye’yi gelecek yüzyıla nasıl hazırladığımızı göstermek istiyoruz. Özetle İzmir olarak, böyle bir organizasyonu yapmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü günün siyasal ikliminde maalesef geleceğe dair kafa yormak, ortak akıl inşa etmeye çalışmak pek de mümkün olmuyor. Günü kurtarmak telaşında gelecek çok fazla düşünülmüyor. Yüzyıl önce atalarımızın yaptığı gibi, yeni kurulacak bir devletin, cumhuriyetin iktisat politikalarını belirlemeye çalışan atalarımızın yaptığı gibi biz de hem dünyayı hem geçmişi hem geleceği birlikte masaya yatırmayı başaran bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz.

“İKİNCİ YÜZYILIN İKTİSAT KONGRESİ İLE YENİ BİR SAYFAYI AÇMAK ARZUSUNDAYIZ”

Bütün bu çabalarımız, aslında bir başlangıç anlamına geliyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi ile yeni bir sayfayı açmak arzusundayız. Asıl niyetimiz, bundan sonra yaratacağımız iklimle, ekosistemle, ortak akılla ortak hayaller peşinde koşmayı mümkün kılacak bir zemin yaratmak. Bugüne kadar alınmış kararların takipçisi olacağız. Diliyorum yöneticiler, yeni iktidar sahipleri, bundan sonra iktidara gelecek olanlar, bütün bu çalışmalardan ilham alırlar; bütün bu bir araya gelerek üretilen fikirleri değerlendirirler, karar alırken bütün bunları dikkate alırlar.”