Tunç Soyer'den 'Cemil Tugay' sorusuna: 'Sütte leke var onda leke yok' denilen adayın yanında durmak ona zarar verir

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:19

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Mirgün Cabas'ın aynı adlı Youtube kanalında yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soyer'in konuşmasında, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın seçim çalışmalarına neden destek vermediğine ilişkin sözleri dikkat çekti.

"VARLIĞIM BAŞARI İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİR ADAYA ZARAR VERİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Siz İzmir'de Cemil Tugay'ın kampasına destek veriyor musunuz?" sorusuna, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cemil Tugay için "Sütte leke var onda leke yok" sözleri ile yanıt verdi.

Tunç Soyer, "Anketlerde başarısız çıkmış olmam nedeniyle aday gösterilmediğim söylendiği için, 'Sütte leke var onda leke yok' denilen bir adayın yanında durmak ona zarar verir. Yani sonuçta eğer ben başarısızsam, varlığım başarı için yola çıkmış bir adaya zarar verir. Bu işin bir tarafı. Ama buna rağmen bir Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak ve görevi bırakacak bir başkan olarak başkan adayını davet edip kendisine tüm genel sekreter yardımcılarımız ve kurumlarımızın genel müdürlerini karşısına dizip bir brifing vermek istedik. Ne yazık ki onun takvimi uymadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tunç Soyer, geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Gaziosmanpaşa programına katılmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, "Tunç başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak" demişti.

Buna karşılık CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan tepki gelmişti.

Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" demişti.