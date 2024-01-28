CHP'de 209 aday açıklandı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 28.01.2024 - 03:00

CHP Parti Meclisi önceki gün Özgür Özel başkanlığında yerel seçimlerde aday belirleme süreci kapsamında toplandı. Toplantı sonunda parti 209 seçim çevresinde daha adaylarını açıkladı. Toplantı başlamadan önce parti içinde deprem nedeniyle yeniden aday ilan edilmesi tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekileceği ileri sürüldü. Ancak CHP Sözcüsü Deniz Yücel, böyle bir konunun “gündeme dahi gelmediğini” söyledi. Parti meclisi üyeleri de konuyla ilgili “Bunlar maksatlı haberler. Adaylığının geri çekilmesi düşünülen herhangi biri yok” değerlendirmesini yaptı.

CHP’de dün yapılan toplantı sonucu Antalya’da mevcut başkan Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi. Böcek’in yeniden adaylığına çok sayıda parti meclisi üyesinin itiraz ettiği de belirtildi. Muğla’da ise yapılan anketlere dayanarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın büyükşehire aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Partinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı parti meclisi üyelerinden Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar oldu.

ANKARA’DA MHP’Lİ İSİMLER

CHP’nin Ankara’nın ilçelerindeki MHP kökenli adayları da dikkat çekti. Eski MHP’li Kızılcahamam Belediye Başkanı ve İYİ Parti’nin Kızılcahamam Kurucu İlçe Başkanı Coşkun Ünal Kızılcahamam’a aday gösterildi. Polatlı’nın MHP’li mevcut başkanı Mürsel Yıldızkaya da yeni dönem için CHP’nin adayı oldu. Son yapılan genel seçimlerde AKP ilçe başkanlığından Ankara milletvekili adayı olabilmek için istifa eden Ertunç Güngör, Nallıhan’a aday gösterildi. Eski MHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da Gölbaşı adayı olurken, Beypazarı için de doktor Özer Kasap aday gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Mamak’a önerdiği Mesut Özarslan’ın örgüt tabanında karşılık bulmaması üzerine CHP Mamak İlçe Başkanı Veli Gündüz Şahin aday gösterildi.

‘ADIGÜZEL’ TARTIŞMASI

Partide MYK toplantısı devam ederken eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in Ataşehir’e aday olacağının sızması üzerine Ataşehir’in mevcut başkanı Battal İlgezdi duruma tepki göstererek partiden istifa etti. Ataşehir’de anketlerde ve örgüt içinde değerlendirilmeyen bir aday seçildiği için istifa ettiği belirtilen İlgezdi, “Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor” iddiasında bulundu. Parti kurmayları ise iddialara karşı Adana, Mersin ve Balıkesir gibi yerlerde Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin yeniden aday gösterildiğini anımsatarak parti yönetiminde bir “hesaplaşma düşüncesi olmadığını” vurguladı.

Öte yandan İzmir ve Çankaya adayını açıklamayı erteleyen CHP yarın yeniden toplanacak.

İSTANBUL’DA İLÇELER BELLİ OLDU

Parti Meclisi kararı ile Maltepe’de Ali Kılıç’ın yerine mimar Esin Köymen, Şişli’de Muammer Keskin’in yerine Resul Emrah Şahan aday gösterildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yeniden aday oldu. Arnavutköy’de Tekin Aras, Bağcılar’da Cem Kılıç, Bahçelievler’de Emine Gülizar Emecan, Esenler’de Hasan Dalkıran, Sultanbeyli’de Ayhan Koç ve Sultangazi’de Ferhat Epözdemir aday gösterildi.