Tunç Soyer'den Özgür Özel'e anket yanıtı: Çekinmiyoruz

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Sohbetin gündemi yaklaşan yerel seçimdi. Soyer, adaylığı ile ilgili soruları yanıtladı. Soyer, “Sosyal medya toz duman ama ben sokakta bunu görmüyorum. Ben teveccühünü görüyorum. Benim en büyük moral kaynağım ve enerjim sokaktan geliyor. Bir dönem daha hak ettiğimi düşünüyorum” dedi.



‘TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL’



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını ‘memnuniyet anketi’ ile örgütün görüşü ve eğilim yoklaması ile belirlenecek” açıklamasını ise şöyle değerlendirdi:

“Biz göreve başladığımız günden itibaren anket çalışması yaptık ve sürekli yapıyoruz. Eksikliklerimizi, halkın memnuniyetini görmek için anket yaptırdık. Anketten çekinmemiz söz konusu değil. 14 Temmuz 28 Temmuz aralığında bir anket yaptırdık. Elimize gelen anket sonuçlarına göre yüzde 57. Ben yüzde 58.1 ile seçilmiştim. O dönem ittifak da vardı. İttifak ortada yokken isme yönelik bir oran çıkması bizi mutlu etti. Bundan sonra yeni anketler de gelecektir. Anketlerden asla çekinmeyiz. Yeter ki objektif olsun.”

Anketlerin tek başına yeterli olmadığının da altını çizen Soyer, “Genel merkez anket oranlarına bakarak bir değerlendirme yapacağını düşünmüyorum. Mesela ankette adaya yüzde 65 veya 70 oranı çıktı. Peki yerine düşündüğünüz aday ya 65 değilse o zaman nasıl olacak. Mutlaka, altyapı, kentte kattığı değerler, parti ideolojisi ile model örnek uygulamalar ortaya konulmuş mu buna da bakılması gerekir. Anketle sınırlı bırakılmaz. Başka parametreler dikkate alınmalı” diye konuştu.