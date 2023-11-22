Tunç Soyer’den 'Vahdettin' soruşturması yanıtı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmadaki sözleri gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin 16 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, Soyer’in “Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği”, “kişinin hatırasına hakaret” ettiği “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ettiği” iddia edildi.



“BU SALDIRILARA PABUÇ BIRAKMAYIZ”

Narlıdere Tenis Kulübü’nün açılışı sonrası soruşturmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, “Bu gösteriyor ki; yerel seçimler yaklaşırken iktidar CHP’li belediyeler üzerinde daha büyük baskı kuracak, daha sert tedbirler almaya çalışacak. Bu işin bir yanı... Tabii ki buna pabuç bırakacak değiliz, tabii ki bu asla kabul edeceğimiz bir şey olmaz. İkincisi; Mustafa Kemal Atatürk ve Nutku soruşturulma noktasına gelmiş vaziyette. Bu Cumhuriyet’in 100. yılında asla kabul edilemez, asla anlaşılamaz bir durum. Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’ün Nutku sorgulanıyorsa, Atatürk’ü idamla mahkum eden, suikastler düzenleyen, Anadolu’da iç savaş çıkartmaya çalışan saltanat Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nda mahkum edilmişken, bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa bu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in 100. yıllık kazanımları için çok büyük bir üzüntü vesilesi. Çok çok üzücü. Kabul edilmesi, anlaşılması mümkün değil. Ama biliyorum ki; Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı milyonlar bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun rehberliğine her daim sahip çıkmaya devam edecekler. Her daim onun ışığından yararlanmaya devam edeceğiz. Bu saldırılara pabuç bırakmayız” dedi.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Soruşturmanın yerel seçim öncesi açılmış olmasına dikkat çeken Soyer, “Bu aslında iktidarın CHP’li belediyelere, yerel seçim yaklaşırken yapacağı baskıların bir göstergesi, öyle zannediyorum. Dolayısıyla buna da pabuç bırakmayız, bunlar asla kabul edilemez. Bunlar gerçekten akıl tutulması, insanın aklının almayacağı bir şey. Yani 100 yıl sonra kabul edilemez, Mustafa Kemal Atatürk’e sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, 9 Eylül 2022'de yaptığı konuşmasında; “100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” demişti.



