Tuncay Mollaveisoğlu: Türkiye’nin Talibanlaşmasına izin vermemeliyiz

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:08

Aydın'ın Merkez ilçesi Efeler'in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde onlarca araç, Taliban tarafından kullanılan tehvid bayrağını kullanarak konvoy yaptı. Konvoyun sosyal medya gündeme gelmesinin ardından düğün konvoyu hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan İlimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetemiz ve TELE 1 Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu ile Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. Kani Torun arasında ‘Tevhid bayrağı’ tartışması yaşandı. TELE 1’de yayınlanan Anında Manşet programına konuk olan Gelecek Partili Torun Aydın’da Taliban örgütünün kullandığı ‘Tevhid bayrağı’nın düğün konvoyunda açılmasının suç olmadığı yönündeki açıklamalarına Mollaveisoğlu’nun verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

GELECEK PARTİLİ TORUN AYDIN'DA KONVOY'U SAVUNDU

Gelecek Parti Genel Sekreteri Dr. Kani Torun, “Taliban bayrağı mevzuğunu açıklamaya kavuşturalım. O bayrak bir kere Kelime-i Tehvid, Arapça ‘La ilahe illallah Muhammeden Resulullah’ yazıyor. Taliban kullanıyor diye siz Kelime-i Tehvid’i kriminalize mi ediyorsunuz? O gösteriyle ilgili valilik, İçişleri Bakanlığı soruşturmayı yapar. Düğün konvoyları zaten sorun. Dini bir sembolü siz Taliban kullandı diye kriminalize edemezsiniz. Bu yanlış. Bu bütün camilerde olan bir yazı. Sadece talibanın kullandığı bir yazı değil” dedi.

MESELE BU KUTSALLARI SİYASETE ALET EDİLMESİ

Torun’un sözleri üzerine Tuncay Mollaveisoğlu ise “O zaman siz o gösteriyi legalize mi ediyorsunuz? Sayın Torun mesele şu; bu yazıyı camilerde gördüğümüzde ya da manavlar, marketler iş yeri sahipleri duvarları astığında kimse bu yazıya tepki göstermiyor. Tepki bu görüntüye, sokaktaki bu görüntüye olan tepki. Taliban bu ifadeyi bayrak olarak kullanıyor ve oradaki görüntü de legal bir görüntü değil. Bu ifadenin camilerde olmasına kimsenin itirazı yok kimsenin kutsallarla bir derdi yok. Mesele bu kutsalları siyasete alet edenlerle. Bizim sorunumuz, problemimiz onlarla ve Taliban bunu en uç şekilde yapıyor. Türkiye’nin Talibanlaşmasına izin vermemeliyiz. Bu görüntüler normal değil. Aydın Emniyet Müdürlüğü soruşturma açtı, bakalım sonuç ne çıkacak?” diye yanıt verdi.