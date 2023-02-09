Tuncay Özkan, tepkisini Cumhuriyet TV'de dile getirdi: Milleti Elon Musk'a şikâyet etmişler!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:05

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:20

Depremin 3. gününde sosyal medya platformu Twitter'da 9.5 saat erişim sorunu yaşandı. Saat 16.30'da başlayan erişim sorunu gece saat 01.00'de düzeldi. Twitter'da bant daraltması yapılıp yapılmadığına dair sorulara ilgili kurumlar tarafından üstü kapalı cevaplar verildi.

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medyada yaşanan erişim sorunu nedeniyle iletişimin sekteye uğramasına adeta ateş püskürdü

Cumhuriyet TV'de konuşan Özkan, iktidardan gelen açıklamaların "palavra" olduğunu vurgulayarak, "Milleti Twitter'a, Elon Musk'a şikâyet etmişler. 'Biz baş edemiyoruz, yönetemiyoruz, bu millet de kendi aralarında örgütleniyor, devletin yapamadığını millet yapıyor, bizim beceriksizliğimizi gizle, gerekçe olarak seni göstereceğiz, sen de bir şey deme' demişler" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI KASTTIR, İNSANLARIN CANINA KASTETTİLER"

"Hangi yetkiyle hangi hukuki bağlamda yapıyorlar bunu? Nereden almışlar bu yetkiyi?" diye soran Özkan "Bunun adı kasttır. Toprak altında bekleyen insanların canına kastettiler" diye konuştu.

Twitter'ın yavaşlatılmasının toprak altında kurtarılmayı bekleyen depremzedelerin tutunduğu tek dalı kesmek anlamına geldiğini söyleyen Özkan, "Siz kimsiniz? Kimden alıyorsunuz bu yetkiyi? Hangi hukuk kuralına göre yapıyorsunuz bunu? Siyasetçilerin elinde bir oyuncağa dönüşmüş, milletine karşı kullanılan bir bürokratik oligarşi olabilir mi? Kahrolsun oligarşi!" ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY KİM, BU KİBİR NE?

Deprem bölgesine yardım gönderen CHP'li belediyeleri "Devletin yapamayacağını bir belediye mi gelecek yapacak? Havalimanı yapacak? Siz kimsiniz?" sözleriyle hedef alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a da cevap veren Özkan, "Pisti götürmüşsünüz Hatay'da fay hattının üzerine kurmuşsunuz, beton patlamış. Belediyemiz gitmiş yapmış ne var bunda gocunacak? Fuat Oktay kim? O kim de benim halkım için o işi yapan belediyemi küçümsüyor? Bu kibir ne? İşte bürokratik oligarşi diye buna diyoruz. Ya devletin bürokratı olurlar ya da siyasetin elemanı olurlar" dedi.

HÜKÜMET 'TWİTTER KESİNTİSİ' İÇİN NE DEDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sayan toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildiğini söyledi ama kesintiden hiç söz etmedi.

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk kesinti sonrası “Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi” paylaşımını yapmıştı. Bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise “Türk makamları dün Twitter ile verimli bir toplantı yaptı. Twitter'ın işbirliği için minnettarız ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözünü veriyoruz.

Dezenformasyon insanlığın ortak düşmanıdır ve demokrasi, toplumsal barış ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki birkaç gün ve hafta boyunca Twitter ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.