Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı
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ANKA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 20:26

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atandı.

Kayyum atanmasının ardından Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ifade vermek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından savcılığa getirilen Orhan, daha sonra ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST

Hakimliğe çıkarılan Orhan, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #ev hapsi #tunceli belediyesi #Belediye başkanı

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