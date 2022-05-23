HDP Grup Başkanvekili Beştaş gündemi değerlendirdi: 'Bizim adaylık tartışmamız yok'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:47

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin durumuna ilişkin konuşan Meral Danış Beştaş, ekonomide zam rekorlarının kırıldığını, halkın haklarının bir avuç zengin eliyle gasp edildiğini dile getirdi. "Rekorlar kırılıyor ve kur korumalı mevduat sistemiyle Türkiye halkları bir avuç zengin eliyle gasp ediliyor. Türkiye’yi batırma projesi tam hız devam ediyor" diyen Beştaş, "Yeni ekonomi dediler, yüksek kur düşük faiz yüksek ihracat yüksek istihdam vaatleri verdiler. Şimdi bir aylık kısa ömründe Merkez Bankası müdahalesi ile 18 TL’ye çıkan dolar kuruna müdahale edildi. İthalat rekoru kırıldı cari açık arttı, istihdamda artış yerine işsizlik rekorları kırıldı. Yeni ekonomik modeli yandı bitti kül oldu. Bunu ifşa ediyoruz bitti" ifadelerini kullandı.

Beştaş, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tavrına değinerek, "Kürt meselesi Türkiye'nin içerisinde çözülebilir. NATO'ya şantaj yaparak, İsveç ve Finlandiya'yı veto ederek bu meseleyi çözemezsiniz. Bu ülkelerin dar pazarlıklara gireceğini de düşünmüyoruz" yorumunda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın "tweetin kendisinden değil içeriğinden yargılama yapıldığı" yönündeki açıklamalarına da değinen Beştaş, “Sayın Bozdağ’a kötü bir haberim var boş tweet henüz atılamıyor. Yani twitte mutlaka bir nokta, harf, kelime cümle kurmanız gerekiyor. Galiba danışmanları kendisini yanıltmış bir an önce danışmanlarıyla bir görüşme yapsın” dedi.

"ADAYLIK TARTIŞMAMIZ YOK"

Beştaş, soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için “gönlümün adayı" değil "CHP’nin adayı” denilmesi yönünde talimat verdiği iddiası üzerine de konuştu. "Biz CHP içinde siyaset yürütmüyoruz, biz ayrı bir partiyiz, kendi mesaj, mail sistemimiz ayrı. Böyle bir bilgiden bihaberim" diyen Beştaş, "Evet bizde de Maltepe mitinginde adaylık ilanı oldu yorumu çokça yapılıyor. Bu kanallarda sürekli adaylık tartışması yaptırılıyor. Ben bunun altında yatan en önemli sebebin halkın yaşadıklarının unutulmasının istenmesi olarak görüyorum. Bizim HDP olarak adaylık tartışmamız yok. Demokrasi ittifakını, ortak mücadele perspektifi ile geliştirme yönünde bir çalışmamız var. Biz bir deklarasyon açıklamıştık, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, deklarasyonda açıkladığımız ilkeler çerçevesinde tartışmaya açık olduğumuz ifade edilmiştir” diye konuştu.