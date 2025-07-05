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Tuncer Bakırhan'dan Adana, Adıyaman ve Antalya açıklaması: 'Müdahaleler kabul edilemez, reddediyorum'

Tuncer Bakırhan'dan Adana, Adıyaman ve Antalya açıklaması: 'Müdahaleler kabul edilemez, reddediyorum'

5.07.2025 10:50:00
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Haber Merkezi
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Tuncer Bakırhan'dan Adana, Adıyaman ve Antalya açıklaması: 'Müdahaleler kabul edilemez, reddediyorum'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'li belediyeleri hedef alan yeni operasyon üzerine "halkın iradesine ve demokratik siyasetin temel ilkelerine yönelik kabul edilemez müdahalelerdir. Bu uygulamaları kınıyor ve reddediyorum" açıklaması yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu sabah CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin gözaltına alındığı operasyonlar üzerine tepki gösterdi.

Bakırhan, X hesabı üzerinden operasyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:  

"CHP’li Adana, Antalya ve Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlarına yönelik bu sabah gerçekleştirilen gözaltı operasyonları, halkın iradesine ve demokratik siyasetin temel ilkelerine yönelik kabul edilemez müdahalelerdir. Bu uygulamaları kınıyor ve reddediyorum.

Yerel yönetimlere yönelik sürdürülen bu saldırı ve gözaltı dalgası, hukuksuzlukları derinleştirerek en büyük zararı toplumsal barış umuduna vermektedir. Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan şey, artan baskı ve antidemokratik uygulamalar değil, aksine demokratikleşme adımlarının kararlılıkla atılmasıdır.

Gerçek toplumsal barış, ancak diyalogun güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü ilkesinin her alanda egemen kılınmasıyla sağlanabilir. Barış ve demokratik toplumu inşa etme sürecinin bu hukuksuzluklarla tartışılır hale getirilmesi kabul edilemez. Bu hassas süreç, tüm toplumsal kesimlerin katılımı ve ortak akıl ile yürütülmelidir.

Demokratik değerlerin korunması ve toplumsal barışın tesisi için, seçilmiş iradeye yönelik her türlü saldırının derhal son bulmasını talep ediyoruz."

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