Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye 'İmralı' tepkisi: 'Beklentimiz bu değildi, bir yere not ettik'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarın başlattığı yeni "süreç" kapsamında Meclis'ten İmralı Cezaevi'ne gidecek heyete CHP'nin üye vermeme kararına tepki gösterdi.

DEM Parti Erzurum İl Örgütü'nin Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları kapsamında düzenlediği buluşmada konuşan Bakırhan, CHP'nin kararı için "Bizim beklentimiz bu değildi. CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri kırmıştır, yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman sorumluluk alacağız. Bunu bir yere not ettik ama halen beklentilerimiz devam ediyor" dedi.

Bakırhan'ın sözleri şöyle:

“Ana muhalefet partisi İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandı. Bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksiklikti. Bizim beklentimiz bu değildi. CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri kırmıştır, yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için şimdi sorumluluk almayacaksak ne zaman sorumluluk alacağız. Bunu bir yere not ettik ama halen beklentilerimiz devam ediyor. Çünkü barış 86 milyonundur, 86 milyonun bu sürece dahil olması değerli ve kıymetlidir. Biz hiçbir partiye ‘ilkelerinizden vazgeçin’ demiyoruz. Ama barış tüm partilerin ve ilkelerin üzerinde, tarihi bir sorumluluktur. Barış, hepimizin ilkelerini aşan vicdani bir sorumluluktur. Yüz yıllık meselede tarihi sorumluluğu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde olmasını bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Halen de bekliyoruz ve gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih edilmesinin kimsenin yararına değil. Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalıdır. Toplum barış istiyorsa barış demelidir. Farklı gerekçe ve reflekslerle bunu tarif etmenin Kürt’ün yanında bunun hiçbir karşılığı yoktur. Tarih bu anı kaydedecek ve yeri geldiği zaman gençler ‘siz niye sorumluluk almadınız’ sorunu bir gün soracak. Sorumluluk almayanlar umarım bu sorunun cevabını iyi çalışır.”

BULDAN: CHP'NİN KARARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ise şunları söyledi:

“Bir geçiş hukukundan silahı bırakan insanların ne olacağından, demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütün bunların gelişebilmesi için de bir yasanın çıkmasını şart olarak görüyoruz. Çıkarılacak olan geçiş hukuku yasasının kimi, kimleri, neyi, ne kadar kapsayacağını henüz bilmiyoruz. Bunun hazırlığı var. İktidar cephesinde bir hazırlık var ama bizim de kendi hazırlığımız var. Sayın Öcalan önemli bir aktördür. Şartlarının, koşullarının bir an önce düzelmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dün komisyon önemli bir karar aldı ve bu komisyon yakın bir zaman içerisinde İmralı Adası'na gidecek. Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak CHP'nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Kürt sorununa çözüm eksenli bakmak, çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir.”