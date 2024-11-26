Tuncer Bakırhan: İmralı için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını" açıkladı.

Tuncer Bakırhan: İmralı için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 13:32

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Etiketler: #Dem Parti #Abdullah Öcalan
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