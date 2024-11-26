Tuncer Bakırhan: İmralı için bugün Adalet Bakanlığı’na başvuru yapacağız
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını" açıkladı.
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Etiketler: #Dem Parti #Abdullah Öcalan
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