Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:41

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. “Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu. Eş genel başkanlığına Tülay Hamitoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan seçildi. Peki, Tuncer Bakırhan kimdir, kaç yaşında? Tuncer Bakırhan nereli?

TUNCER BAKIRHAN KİMDİR?

Tuncer Bakırhan Kars’ın Susuz İlçesi’ne bağlı Kayadibi köyünde dünyaya geldi.

Bakırhan, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi bölümünden mezun oldu. 1999'da Kars Belediye Başkanlığına aday olan Bakırhan seçimi kazanamayınca HADEP Kars İl Başkanlığı ve partinin diğer organlarında yer aldı. 2002 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde aday olduğu DEHAP'tan Kars milletvekili seçilecek oyu almasına rağmen partisi barajı aşamadığı için parlamentoya gidemedi.

2003-2005 yılları arasında DEHAP Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2014-2019 yılları arasında Siirt Belediye Başkanlığı yaptı. 28. Dönemde Yeşil Sol Parti'den Siirt Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce bilen Bakırhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.