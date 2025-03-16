Tuncer Bakırhan'dan 'seçim' ve 'süreç' açıklaması: 'İsim vermeden konuşmak isterim...'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:44

Güncelleme: 16.03.2025 - 13:44

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla açığa çıkan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrıyla devam eden "süreç"e iişkin konuştu.

TV 100'de Talat Atilla'nın sunduğu Pazar Siyaseti programında konuşan Bakırhan "Türkiye’nin son 50 yılına damga vurmuş, çok ciddi sorunlar yaratmış bir meseleden bahsediyoruz. Cenazelerin gittiği, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz.Ekonominin bu halde olmasına bile sebebiyet vermiş, kanın aktığı bir sorunun sonuçlarından bahsediyoruz. Kendine vatansever diyen tüm partiler ve temsilcileri çok daha önceden bu meseleye el atıılması gerekiyordu.Sayın Bahçeli o konuda ezberleri bozdu. O konuda teşekkür ediyoruz" dedi

'YENİ ANAYASA' İÇİN Mİ?

Bakırhan, "süreç"le ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın Meclis'te yeni anayasa desteği için gereken 400 milletvekili desteğini sağlamaya çalıştığı iddialarına tepki gösterdi. Bakırhan, "Kimin gündemidir 400? 5 yıl sonra kimin tekrar nereye seçileceğini hesaplamak? Türkiye'de 12 siyasi partisi kapatılan bir gelenek adına burada konuşuyorum. 200 yıllık mesele tartışılıyor burada. Ne 400’ü, kimin gündemidir 400? Biz öyle bir hareket değiliz. Ne istiyoruz biz? Kürt kendi ana dilini özgürce konuşsun. Sadece Kürt konuşmasın, Laz konuşsun, Çeçen konuşsun, Çerkez konuşsun, Arap konuşsun" dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacakları görüşmeye ilişkin "Sayın Erdoğan’dan randevu alacaksınız.Kendisi ile ne konuşacaksınız?" sorusu üzerine de "Bu süreçte istişare çok önemlidir. Tabi ki görüşülmesi, karşılıklı konuşulması gerekiyor. Bu sürecin bazı gerekleri var. Öcalan çağrı yaptı, silahlı taraf da yanıt verdi. 'Canı gönülden destekliyoruz' dedi. Sürecin doğru bir şekilde yürümesini konuşmak gerek. PKK kongresini toplamak için bazı gereklilikler var. Fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım" diye yanıt verdi.

PKK SİLAHLARI ABD'YE Mİ BIRAKACAK?

Bakırhan, Atilla'nın "PKK silahları nereye bırakacak? ABD'ye mi verecek?" sorusu üzerine de "ABD'ye neden bıraksın? Devlet bazı gerekleri yerine getirmesi gerekir.Bu soruları biz de soruyoruz. Öcalan’ın kendisi İmralı'da bu sürece "Türkiye çözümü" dedi. Bu bizim sorunumuzdur. Bu insanlar silahı nereye bırakacak? Kim teslim alacak? Biz de bilmiyoruz, devlet bu konuda çalışıyordur" diye konuştu.

"İSİM VERMEDEN KONUŞMAK İSTERİM"

Bakırhan, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sorular üzerine de “Seçim gelir, Türkiye halkları kimden yana irade koyarsa biz saygı duyarız. Biz hiçbir zaman bir partiyi açıkça desteklemeyiz. Biz Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir partiyiz, biz kimseye niye yancılık yapalım?” dedi.

"İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasından kime daha yakınsınız, ya da Cumhurbaşkanı’na mı yakınsınız?” sorusunu ise Bakırhan, "İsim vermeden konuşmak isterim. Biz demokratik olana yakınlık hissederiz, demokrasiyi getirecek olana yakınlık hissederiz. Türkiye’yi demokratikleştirecek olana yakınlık hissederiz. Bizim ana pusulamız demokrasidir. Diğer mesele biz partilerin adayları arasında taraf olmayız. Biz kendi işimize bakarız, biz kendi adayımızla seçime gitmek isteriz” diye cevapladı.



