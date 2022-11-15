Turan Çömez'den Saray kulisi: Erdoğan, 'Muhalefet belki kazanır ama iktidarları 2 yıldan daha uzun sürmez' demiş!

15 Kasım 2022 Salı, 23:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP'li vekil olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, katıldığı canlı yayında Saray'dan kulis bilgisi verdi.

Çömez, Erdoğan'ın muhalefetin seçimi kazanma olasılığını göz ardı etmediğini ve yakın çevresine, "Kazansalar da iktidarları 1 buçuk, 2 yıldan daha uzun sürmez" dediğini aktardı.

Çömez, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saray'da 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız' kanaatinin hakim olduğunu söyleyen Çömez, Erdoğan'ın çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' dediğini aktardı.

"ERDOĞAN KAYBETME İHTİMALİNİN FARKINDA"



"Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var" diyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti: