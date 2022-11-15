Turan Çömez'den Saray kulisi: Erdoğan, 'Muhalefet belki kazanır ama iktidarları 2 yıldan daha uzun sürmez' demiş!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru olan ve daha sonra İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı görevine getirilen Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında "Erdoğan, muhalefet için ‘belki kazanırlar ama’ demiş, ‘kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı’ gibi bir ifadede bulunmuş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 23:55
Turan Çömez'den Saray kulisi: Erdoğan, 'Muhalefet belki kazanır ama iktidarları 2 yıldan daha uzun sürmez' demiş!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP'li vekil olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez, katıldığı canlı yayında Saray'dan kulis bilgisi verdi.

Çömez, Erdoğan'ın muhalefetin seçimi kazanma olasılığını göz ardı etmediğini ve yakın çevresine, "Kazansalar da iktidarları 1 buçuk, 2 yıldan daha uzun sürmez" dediğini aktardı. 

Çömez, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saray'da 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız'  kanaatinin hakim olduğunu söyleyen Çömez, Erdoğan'ın çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' dediğini aktardı. 

"ERDOĞAN KAYBETME İHTİMALİNİN FARKINDA"

"Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var" diyen Çömez, konuşmasına şöyle devam etti:

  • Yeri gelmişken söyleyeyim, siz gazeteciler 'kulis bilgisi' diyorsunuz. Ben de 'saray bilgisi' vereyim size. Benim eski dostlarım olduğu için zaman zaman Saray'ın koridorundaki endişeleri, korkuları, planları zaman zaman değerlendiriyoruz arkadaşlarla.
     
  • Saray'da 'Biz bütün bunları yaparsak, seçimi kazanırız' kanaati hakim. Hatta Sayın Erdoğan çok yakın bir arkadaşına, 'Biz bu işi ne yapar eder alırız' gibi bir ifadede bulunmuş.

  • Arkadaş da 'Muhalefetin hiç mi şansı yok?' diye sormuş kendisine. 'Belki kazanırlar ama' demiş, 'kazanırlarsa da 1 buçuk 2 yıldan daha fazla sürmez onların iktidarı' gibi bir ifadede bulunmuş.

  • Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama kazanmak için her şeyi yapma kararlılığı da var. 

Recep Tayyip Erdoğan Turhan Çömez İyi Parti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler