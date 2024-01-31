Turgut Altınok'a Mamak'ta ' Mansur Yavaş' cevabı: 'Aktif başkandan memnunuz'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:20

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:23

Yerel seçimlere günler kala parti ve ittifaklar adaylarını belirlemeye devam ederken, kamuoyuyla paylaşılan adaylar, bölge ve illerde çalışmalarına başladı.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, dün Ankara'da AKP'nin kalesi olarak bilinen Mamak'ta bölge halkıyla bir araya geldi. Destek isteyen Altınok, genç seçmenden umduğu yanıtı alamadı.

FOX Haber'in haberine göre; bir seçmenle konuşan Altınok, "Metronuzu yapacağız, siz de destek vereceksiniz ki yapacağız. Vereceğiz mi destek?" dedi. Bu soru karşısında vatandaş ise "Maalesef" yanıtını verdi.

"ŞU AN AKTİF BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUNUZ"

Cevap karşısında Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" ifadesiyle karşılık verdi. Bu ifade karşısında seçmen ise "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" diyerek yanıt verdi.