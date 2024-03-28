Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 28.03.2024 - 17:07

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, Keçiören’de gerçekleştirdiği otobüs turu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altınok, "Antalya’da 600 konuta sahip olduğu" iddialarına ilişkin belge paylaşacağını bildirdi. Altınok, "Birazdan size tapularla ilgili belgeleri verecekler" dedi.

''Üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına'' yönelik soruya "Yalanlarla, iftiralarla soru soruyorsunuz" diye yanıt veren Altınok, "Ankara beş yıl daha yavaş yılları taşıyamaz. Biz gördüğümüz tabloyu söylüyoruz. Karar pazar günü Ankaralı hemşehrilerimizin. Ankara bu manzaradan kurtulmak isteyecektir. Oyunu Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır" diye konuştu.

"SIRADAN BİR İSİM SÖYLEMİYOR"

"DEM Parti’nin adayı CHP ile 'üç ilçede birlik olacağız' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Altınok, ''Her şey ortada, açık. DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem Türkiye’nin birçok yerinde hem de Ankara’da ortaklıkları var. Dolayısıyla bunu sıradan bir isim söylemiyor. Büyükşehir Eş Başkan adayı söylüyor. Mesaj açık...'' dedi.

Bir gazetecinin, ''Leyla Zana'nın Nevruz konuşmasında çözüm sürecine ilişkin'' açıklamalarını nasıl değerlendirdiğine yönelik soruya Altınok, ''diğer soruya yanıt verdiğini'' belirterek, "Ben bu konuyla ilgili görüş veriyorum" dedi ve soruyu yanıtsız bıraktı.

"KARAR PAZAR GÜNÜ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZİN"

Altınok, ''Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye katılma'' haberlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

''Ankara’nın beş yılı Mansur Yavaş’la boşa gitmiş yıllardır. Zarar, ziyan yıllarıdır. Ankara beş yıl daha Mansur Yavaş ile gidemez. Trafik, tekerler yerinden oynamaz. Duraklarda bekleme kuyrukları uzar. Ankara’ya beş yılda hiçbir hizmeti olmayan, Ankara’ya katma değer kazandıran bir tane eseri yok. Çocuklarımıza, geleceğimize dair hangi eseri var? Eseri, vizyonu olmayan bir adam. ‘Size hizmet etmeyeceğim’ diyor. ‘Benden hizmet beklemeyin, benden eser beklemeyin. Size yol yapmayacağım. Trafikte saatlerce bekleyin. Izgara, mazgalları temizlemeyeceğim’ diyor.

Ankara’da ulaşım problemini bitirecek, trafik çilesini bitirecek, kentsel dönüşümü çözecek, altyapı problemini, işsizliğe son verecek... Ankara’yı dünya başkenti yapacak bir proje bankası var. Diğer tarafta da proje fakiri, vizyonu olmayan büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Ankara beş yıl daha yavaş yılları taşıyamaz. Biz gördüğümüz tabloyu söylüyoruz. Karar pazar günü Ankara’lı hemşehrilerimizin. Ankara bu manzaradan kurtulmak isteyecektir. Oyunu Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır.”