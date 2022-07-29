Turhan Çömez'den 'AKP teşkilatında yumruk yumruğa kavga' iddiası

29 Temmuz 2022 Cuma, 08:00

'AKP teşkilatında yumruk yumruğa kavga' iddiası: 'Çatır çatır dağılıyorlar'

Eski AKP'li Turhan Çömez, ismini vermediği bir ilde iktidar partisine mensup vekillerin katıldığı toplantıda yumruk yumruğa kavga yaşandığı iddiasını ileri sürdü.

Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dokturluğunu üstlenen, eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Halk TV'de yayınlanan 'Gökmen Karadağ ile Açıkça' programına konuk oldu. Çömez, iktidar partisiyle ilgili dikkati çeken iddiaları gündeme getirdi.

'AKP TEŞKİLATLARI ÇATIR ÇATIR DAĞILIYOR'

"Erdoğan otokratikleştikçe hata yapıyor, hata yaptıkça otokratikleşiyor" diyen Çömez, "Otokrasi seviyesi arttıkça tabanından da kopuyor. Halktan da kopuyor, teşkilatlarından da kopuyor. Teşkilatlarında olup bitenden haberi yok. Zannediyor ki AKP'yi ilk kurduğu o zamanlardaki o ruh, o heyecan devam ediyor. Hayır. AKP teşkilatları çatır çatır dağılıyor" ifadesini kullandı.

'GENEL MERKEZ VE SARAY ÇATIŞMA İÇERİSİNDE'

AKP tabanı ile teşkilatının birbirinden koptuğunu ifade eden Çömez, "Teşkilat kendi arasında büyük kavgalar içerisinde, büyük entrikalar dönüyor, teşkilatla Genel Merkez çatışma içerisinde, Genel Merkez ve Saray çatışma içerisinde" diye konuştu.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

AKP teşkilat toplantısında yaşanan bir kavgaya değinen Çömez olayı şu sözlerle anlattı:

"İlini söylemeyeceğim. Bir vilayetimizde, AKP Milletvekilleri kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Bir bayan milletvekili de var aralarında. Tartışma öyle bir hale geldi ki birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettiler. Bundan Genel Merkez'in haberi dahi yok. Çünkü kopmuş vaziyetteler. Halktan koptukları gibi teşkilattan da kopmuş vaziyetteler"