Türk Eğitim-Sen'de 'iktidara yakınlık' istifaları

20 Kasım 2021 Cumartesi, 11:56

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen'de bu haftasonu yapılacak il kongreleri öncesi şube başkanları peş peşe istifa kararları açıklamaya başladı.

Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, sendikanın olağan kongresi öncesinde yaşadığı darp olay sonrası başkanlıktan da üyelikten de istifa etmişti. Kuruoğlu'nun ardından Türk Eğitim-Sen'in bazı şube başkanları da aday olmayacaklarını ve sendikadan istifa ettiklerini duyurdu.

Türk Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu, şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu öncesi yazılı bir açıklama yaparak, "seçim sürecinde yaşanan baskı ve antidemokratik uygulamalara tepki göstererek kongrede aday olmayacağını, sendika üyeliğinden de istifa edeceğini" açıkladı.

'SENDİKA DIŞI GÜÇLER' VURGUSU

Hasanpaşaoğlu istifaya giden süreçle ilgili "VEDA" başlığıyla yaptığı açıklamada “Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu öncesi ‘sendika dışı güçler’ olarak tarif edeceğim kurumlar tarafından aday olmamam ve kongreye girmemem gerektiği defalarca bana iletildi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan kongrelerin demokratik bir ortamda yapılacağını tarafıma söylemesine rağmen süreç bu şekilde işlemedi. Baskıların dozajı arttı ve Genel Başkan Talip Geylan tarafından sendika başkanlığına aday olmamam istendi. Şube yönetim kurulu üyesi olarak kalmam yönünde yaptığı teklifi ise reddettim” dedi.

"Velhasılı siyasi partilerin genel merkezlerine bakarak cümle kurmayı içime sindiremediğim, başka yapıların emri altına girmeyi reddettiğim, üyelerimizden başka kimseden icazet almayacağım için 20 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan kongrede aday oılmayacağım. Kongreye de katılmayacağım" diyen Hasanpaşaoğlu, "Sendika tüzüğümüzde yazan amaç ve ilkeler yerle bir olduğu için Türk Eğitim Sen üyeliğinden de istifa ediyorum. Yaşananlara tepkimi demokratik yollarla vereceğim. Kargaşa ve kaosa meşruiyet kazandırmayı reddediyorum" açıklaması yaptı.

"KAHROLSUN İSTİBDAT!" SLOGANI

Türk Eğitim-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Erdinç Öztaş da aday olmayacağını söyledi. Açıklamasında, “Üyelerimizin hak ve menfaatleri için iktidarı ve yanlış uygulamalara giren bürokratları eleştirdik. Hasım sahibi olduk. Bugün ise hedef haline geldik. İrademin ipotek altına alınması mümkün değildir. Doğruları söylemenin bir bedeli olduğunu biliyorum. Bedelini ömrümün sonuna kadar ödemeyi de göze alıyorum" diyen Öztaş, "Gelinen nokta itibariyle Türk Eğitim Sen çatısı altında bağımsız ve ilkeli sendikacılık yapma imkânı kalmamıştır. Sendikamızda ülke genelinde demokratik seçimler yapılamamaktadır, yapılamamıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'e bağlılığını da "Ömrüm boyunca doğruları söylemeyi ilke, haksızlık karşısında susmamayı şiar edinmiş, fikri önderim Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik “ ilkesini kendisine rehber edinmiş biri olarak yaşanan bu süreç sonunda bir karar vermem gerekti" diyerek gösteren Öztaş, 20 Kasım'da yapılacak olağan kongrede aday olmayacağını duyururken "Biliyorum ki aday olmam sendikal mücadeleye bir yarar sağlamayacak ve biliyorum ki işler daha kötüye gidecek. Kongrenin yapılmasına dahi izin verilmeyeceği gibi, yapılsa da çalışmamıza engel olunacak. Ve yine biliyorum ki adaylıkta inat etsem, Samsun şube kongresinde yaşananların ardından arkadaşlarım yanımdan ayrılmayacak ve işler daha da çirkinleşecek. Her daim yanımda olan dostlarıma da bir sıkıntı yaşatmaya asla hakkım yok. Bu sebeple 20 Kasım Cumartesi günü Kongreye de katılmayacağım. Sendika tüzüğümüzde yazan amaç ve ilkeler yerle bir olduğu için Türk Eğitim Sen üyeliğinden de istifa edeceğim. Yaşananlara tepkimi demokratik yollarla vereceğim. Kargaşa ve kaosa meşruiyet kazandırmayacağım" dedi.

Öztaş açıklamasını “Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet!” sloganıyla bitirdi.







