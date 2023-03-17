CHP, grup olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partiler için cumhurbaşkanı adaylığı başvuru sürecinin 19 Mart’ta başlayıp 23 Mart’ta biteceğini duyurdu. CHP TBMM Grubu da Kemal Kılıçdaroğlu’nu resmi olarak aday göstermek için 20 Mart’ta kapalı olarak toplanacak. 21 Mart’ta da grup başvurusunun yapılması bekleniyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00
CHP, grup olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için toplanacak
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YSK, 14 Mart’ta seçim takvimini açıkladı. Siyasi partiler için cumhurbaşkanı adaylığı başvuru sürecinin 19 Mart’ta başlayıp 23 Mart’ta biteceği duyuruldu. CHP Grubu da bu kapsamda 20 Mart’ta kapalı olarak toplanacak. Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak aday gösterilmesi için grup kararı alınacak. Ardından da 21 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için CHP olarak grup başvurusu yapılması bekleniyor.

Parti kaynakları, 6’lı masanın liderlerinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladığında “adaylık konusunun zaten bittiğini ve bu yapılacak işlemin sadece yasal süreç gereği” olduğunu aktardı.

Buna göre CHP Meclis Grubu; anayasanın 101. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir” ifadelerininin gereği olarak toplanacak.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin de grup kararı alması bekleniyor. 


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