Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor

Yayınlanma: 27.05.2023 - 23:43

Güncelleme: 27.05.2023 - 23:43

Türkiye'nin sandık başına gitmesine saatler kaldı. 81 ildeki tüm seçim bölgelerinde seçim hazırlıkları tamamlandı.

İlk turda en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim sonucuyla Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. Nitelikli çoğunluğun aranmadığı ikinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak. Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Bugün gerçekleştirilecek seçimle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde seçmenler ilk kez ikinci tur için oy kullanacak.

İLK TURDA SEÇİME KATILMA ORANI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 88,92 oldu.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

İLK TURDA HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 133 bin 849 oy alırken, yüzde 49,52'lik oranla en yüksek oyu alan aday oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 595 bin 178 oyla yüzde 44,88'de kaldı.