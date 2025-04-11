Erdoğan'dan dikkat çeken 'Suriye' çıkışı: 'Sayın Trump ve Sayın Putin ile...'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:22

Bu yıl “ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek” temasıyla ve 140 ülkeden 450'ye yakın temsilcinin katılımıyla dördüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun resmi açılış töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Türkiye’nin krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülke olduğuna vurgu yapan Fidan, Birleşmiş Milletler’in (BM) bugün uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini karşılayamadığını belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gücün tarafını tutan bir düzeni temsil eder hale gelmiştir. Bunun en açık örneği Gazze’dir. BMGK Gazze’deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır. Sessizlik büyüdü, adaletsizlik derinleşti, vicdanlar kanadı. Bu tablonun adı ise karşımıza meşruiyet krizi olarak çıktı. 21. yüzyılda yeni uluslararası düzenin zemini hazırlanırken öncelikle bu meşruiyet krizinin aşılması gerekmektedir. Uluslararası kamuoyunun adalet çağrıları her yerde yankılanmakta artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Adil ve kalıcı temellere dayanmayan her düzen yıkılmaya mahkumdur” dedi.

‘İSRAİL TERÖRİST DEVLETİDİR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiklerini belirterek, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemini yineledi.

Erdoğan, “Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz, aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. İnşallah daha nice asırlar boyunca yine burada olacağız” dedi. Kan ve gözyaşının değil refahın egemen olduğu bir bölge görmek istediğini dile getiren Erdoğan, Filistin halkına apaçık soykırım yapıldığını vurguladı. Erdoğan, “Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mis? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terörist devletidir” diye konuştu. “Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse ‘terörizm’ yaftası vurarak karalayamaz” diyen Erdoğan, Hamas’a olan desteğini de yineledi.

‘TRUMP VE PUTIN İLE TEMAS HALİNDEYİZ’

Suriye’de kurulan cihatçı HTŞ yönetimi ve İsrail’in bölgeye saldırılarına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Soğuk kanlılığımızı meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, sükunetimiz birilerini hatalı heveslere sürüklememeli. Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘AB HÂLÂ STRATEJİK HEDEF’

Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğini belirten Erdoğan, “Türkiye Avrupa'nın güvenliği için rol almaya hazır. AB üyeliği hala stratejik hedef. Türkiye AB'deki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Biz üyelik sürecimizi ilerletme konusunda hazırız. AB'den de somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye, Avrupa güvenliği için gelecekte de sorumluluk almaya hazırdır” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ile ‘dostluğuna’ atıfta bulunan Erdoğan, ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine yönelik, “Gümrük vergileri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye bu sürecin kazananlarından biri olacak" diye konuştu.