Türkiye bu davayı bekliyor: CHP kurultayı mahkemede!

Haziran ayının son gününde Türkiye'de siyaset gündeminin birinci sırasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'kurultay davası' oluşturuyor. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'de yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

"Kurultaya şaibe karıştığı" iddiasıyla farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. 38'inci Olağan Kurultay ile partiye yönelik "kayyum" tehlikesine karşı yapılan ve Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talep edilen dilekçede davacılar ayrıca eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukukçu kurmayları, mahkemenin "mutlak butlan" kararı davayı reddetmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

ÖZEL: YSK'NİN TEMYİZ SÜRECİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ OLUR MU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kararın hukuki boyutuna ilişkin "Açıkça yazıyor; ‘Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları kesindir’ diyor. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bile götüremiyorsun YSK kararlarını. Burada Sayın Recep Öz’in söylediği de ne yazıyorsa onu okumuş ve doğrusu da bu, şunu biliyorlar: Yarın bir asliye hukuk mahkemesi, bir kurultayı iptal etmeye kalkarsa bu ülkede hiçbir siyasi partinin, hiçbir derneğin, hiçbir meslek örgütünün yaptığı seçimin sonucu kesinleşemez ta ki birisi gidip asliye hukuk mahkemesine başvuruna kadar. YSK‘nın temyiz merci asliye hukuk mahkemesi olabilir mi?" demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dava öncesinde dün akşam yaptığı açıklamada da "Bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize" derken verilecek her karara hazır olduklarını vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU: UTANÇLA HATIRLANIRSINIZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Silivri Cezaevi'nde tutuklu Ekrem İmamoğlu da tavrını "CHP’de ‘mutlak butlan’ı içine sindirecek, kararın gereğini yerine getirme hevesinde olanlar varsa onlara son bir kez hatırlatmak isterim. Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok!" diyerek dile getirmişti.

MAHKEMEDEN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkması halinde 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultay ve sonuçları yok hükmünde sayılacak. Böylece parti yönetimi önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine devredilecek.

İhtiyati tedbir kararı alınırsa; parti içinden görevlendirilen bir ismin partiyi kurultaya götürmesi anlamına geliyor.

PM VE YDK ÜYELERİNDEN DAVAYA KATILIM TALEBİ





Saat 10.00'da başlayacak olan dava öncesi, iptali istenen 38. Olağan Kurultay’da seçilen CHP PM ve YDK üyeleri, dava sonucunda verilecek kararın taraflarına etkisi olacağına dikkati çekerek, CHP Genel Merkezi yanında feri müdahil olarak davaya katılma talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sundu.

Davaya katılma talebinde bulunan üyelerin dilekçelerinde şu ifadelere yer verildi:

“Davacı taraf, kurultayda bazı delegelerin maddi menfaat karşılığında oy kullandığını, iradelerinin fesada uğratıldığını ve bu sebeple kurultayın iptali gerektiğini ileri sürmektedir. Kurultayda oy kullanma ve seçilme sürecine ilişkin davacı tarafça öne sürülen, ‘maddi menfaat karşılığı oy verildiği’, ‘iradelerin fesada uğratıldığı’ yönündeki iddialar hiçbir somut delile dayanmamakta olup, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kurultayda bu göreve seçilmem, tamamen özgür, eşit ve şeffaf bir seçim sürecinde, delege iradesiyle gerçekleşmiştir. Kurultayda seçilen tüm PM ve YDK üyeleri gibi ben de parti tüzüğüne ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun şekilde yapılan seçim sonucu göreve geldim.

Davacı yanca ileri sürülen bu soyut ithamlar, yalnızca tarafımı değil, aynı zamanda tüm delege iradesine ve parti içi demokrasiye yönelmiş ağır bir saldırı niteliğindedir. Bu nedenle dava sonucunda verilecek kararın tarafıma etkisi olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenlerle işbu davada davalı CHP'nin yanında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 66. maddesi gereğince fer’i müdahillik talebinde bulunma ihtiyacı açığa çıkmıştır. Bu talebim, sadece kişisel bir hukuki menfaati değil, aynı zamanda demokratik hayatın işleyişi bakımından temsil yetkisine dayanan oyların geçerliliğini ve meşruluğunu savunmak açısından da önem arz etmektedir."















