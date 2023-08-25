'Türkiye daha fazlasını kaldıramaz' diyen Yeni Şafak, yeni faiz artışına sessiz kaldı

Merkez Bankası'nın önceki faiz artırımına "Türkiye daha fazlasını kaldıramaz” diyerek tepki gösteren iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, son karar sonrası sessizliğe büründü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:48
'Türkiye daha fazlasını kaldıramaz' diyen Yeni Şafak, yeni faiz artışına sessiz kaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün faiz kararını açıkladı. TCMB'nin politika faizinde 750 baz puan artışa karar verip yüzde 25 seviyesine çıkarmasıyla faiz 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “faiz sebep, enflasyon neticedir" ve "Bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?” şeklinde dinsel referanslara başvurarak uygulanan politikaların aksi yönünde alınan bu kararla, iktidarın "Türkiye Ekonomi Modeli" diye adlandırdığı "model" bir kez daha büyük tartışma konusu haline geldi.   

Temmuz ayında yapılan faiz artırımının ardından “Bu son olsun: Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz” diyen iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin son büyük artış sonrası ne tepki vereceği de merak konusu oldu. 

Ancak Yeni Şafak gazetesi beklenenin aksine karara tepkisiz kaldı. Karara manşetinde dahi yer vermeyen gazete, habere başsayfada "Merkez faizi yüzde 25'e çıkardı" başlığıyla küçük bir yer verdi. 

Albayrak Medya Grubu'na ait Yeni Şafak, 19 Mart 2021'daki faiz artırım kararının ardından dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı da "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" manşetiyle hedef almıştı.

 


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