Türkiye Değişim Partisi'nde toplu istifa

11 Haziran 2022 Cumartesi, 23:12

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İl Başkanı Serkan Erdem, Merkez İlçe Başkanı Murat Haksever ve İl Kadın Kolları Başkanı Hanife Haksever sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyuruda, parti içerisindeki tek adam yönetiminden ve parti genel sekteri Soner Gökçe’nin haksızlığa uğratıldığı gerekçesi ile tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Serkan Erdem yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: