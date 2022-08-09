Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin yöneticilerinin çift maaş aldığı ortaya çıktı

09 Ağustos 2022 Salı, 09:30

Halk geçim derdiyle boğuşup yoksullukla mücadele ederken kamu kurumlarının yönetim kurulu üyeleri çift maaş almaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yüzde 49’u AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu’na (TVF), yüzde 51’i ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olan TDİ’nin yönetim kurulu üyelerine yüz binlerce lira ödendiği ve çift maaş aldıkları ortaya çıktı. TDİ’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, kurumun yönetim kurulu 7 kişiden oluşuyor. Bu yönetim kurulu üyelerine de geçen yıl toplam 634 bin 956 TL ödendi. Raporda, yönetim kurulu üyelerine ödenen paranın Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendiği de belirtildi. Ayrıca TDİ yönetimine 90 bin 538 TL de ikramiye ödendiği açıklandı.

TARİH VE İLAHİYAT MEZUNLARI YÖNETİYOR

Sadece TDİ’den binlerce lira alan ve başka kamu kurumlarında da görev yaptıkları için en az çift maaş alan yöneticiler ise şu şekilde:

Fahrettin Soran: TDİ Yönetim Kurulu Başkanı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. AKP döneminde uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilik yaptı. AKP’nin İBB’yi kaybetmesinin ardından 2019’un temmuz ayında İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş. genel müdürlüğü görevinden istifa etti. 5 Mayıs 2020’de de TDİ Genel Müdürlüğü görevine atandı. Öte yandan Soran, İBB’de meclis üyeliği yaptı.

Murat İbrahim Çelebi: TDİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Aynı zamanda da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanı olarak görev yapıyor. Uluslararası ilişkiler mezunu.

Uğur Ünal: TDİ yönetim kurulu üyesi görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı ve tarih bölümü mezunu.

Mehmet Arabacı: TDİ yönetim kurulu üyesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Maliye bölümü mezunu.

Ahmet Yener: TDİ Yönetim Kurulu üyesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcısı. Kamu yönetimi bölümü mezunu.

Akif Akşam: TDİ Yönetim Kurulu üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Kurulu Başkanı. İşletme mezunu.

Mustafa Kızıl: Hem TDİ Yönetim Kurulu üyesi hem de Hazine ve Maliye Bakan danışmanıydı. Kamu yönetimi bölümü mezunuydu. Bu yıl ise Kızıl’ın yerine açıköğretim sağlık kurumları işletmeciliği mezunu, butik işletmecisi Nüket Özer atandı.

Faaliyet raporunda, TDİ’nin iki genel müdür yardımcısına da 2021 yılında yüzbinlerce lira ödendiği belirtildi. Raporda, “üst yönetim kadrosunda görev yapan iki genel müdür yardımcısına net olarak 2021 yılında 354 bin 774 TL (toplam) ücret ve 50 bin 682 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı” ifadelerine yer verildi.