Türkiye Gönüllüleri'nden Eser Başaran: Oya sahip çıkmak yurttaşlık görevi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Türkiye’nin yazgısının belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine günler kala en çok tartışılan konuların başında, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde sandık güvenliği geliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde yurtiçinde toplam 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi, yurtdışında kurulacak 4 bin 969 sandıkta ise 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

Millet İttifakı’nın seçim güvenliği platformu Türkiye Gönüllüleri’nden Eser Başaran, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Türkiye Gönüllüleri kimdir, ne yapar?

Türkiye Gönüllüleri farklı seçimlerde edindiği bilgi birikimini, tecrübesini, seçmen iradesinin sandığa yansıması için kullanan gönüllü vatandaş inisiyatifi. Siyasi partilerle, sosyal paydaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yol alıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın gönüllü seçim platformu olarak görev yapacağız.

Partilerle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?

Yüksek Seçim Kurulu’nun uygun gördüğü tüm siyasi partilerle diyaloğa açığız. Siyasi partilerle işbiriliği içerisinde çalışıyoruz. Millet İttifakı içerisindeki tüm siyasi partilerle de direkt entegre olarak çalışıyoruz. Türkiye’de bir şeylerin değişmesini isteyen siyasi partilerle diyaloğa açığız.

‘SADECE OY KULLANMAK YETERLİ DEĞİL’

Türkiye Gönüllüsü olmak isteyen bir kişi ne yapmalı?

Türkiye’de artık sadece oy kullanmak yeterli değil. Oyunuza sahip çıkmak da çok önemli bir vatandaşlık görevi. Türkiye Gönüllüsü olmak isteyen kişiler internet sitemizde yer alan gönüllü kayıt formunu doldurmalı. Kayıt doldurulduktan sonra merkezimize düşüyor. Ardından gönüllülerden oluşan çağrı merkezimiz kendilerini arıyor. Ne tür bir görev alabileceği konusunda kendisine bilgi veriliyor ve tercihleri soruluyor. Karar verildikten sonra hangi alanda çalışacaksa, seçim günü de dahil olmak üzere, eğitimler veriliyor.

‘SEÇMEN BİLİNÇLENMELİ’

Eğitimlere başladınız mı?

Başladık. Farklı alanlarda eğitimlerimiz var. Seçim güvenliğini iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi seçim öncesi çalışmaları. Diğeri seçim günü çalışmaları. Seçim günü çalışmaları çeşitli eğitimlerden ve seçmeni bilinçlendirmekten oluşan eğitim paketi. Seçmenin oy kullanmak konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Bunun dışında bizim bölgesel destek ekiplerimiz var. Bölge, il, ilçe koordinatörlerimiz aracılığıyla en uçtaki köye kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Gönüllülerimize ilk olarak gönüllü iletişimi eğitimi veriyoruz. Ardından sandık, seçim ile ilgili genel bilgilendirmeler yapıyoruz. Seçim günü kullanacağımız sistemi anlattığımız eğitim paketlerini gönüllülere veriyoruz.

‘AMAÇ EN AZ 1 GÖNÜLLÜ’

Bu seçimde sahada kaç gönüllüye ihtiyaç öngörüyorsunuz?

Türkiye genelinde yaklaşık 200 bin civarında sandık var. 60 bin civarında sandık alanı olacak. Hedefimiz Türkiye’deki tüm sandıklarda en az bir Türkiye Gönüllüsü bulundurmak.

‘Seçimde adaleti sağlamak’ hedefiyle hareket ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu ne demek?

Seçmen iradesinin sandığa yansıdığını bilmek çok önemli. Demokratik ülkelerde seçmenler, seçim sonuçlarını oldubittiyle geçirmek istemiyorlar. Yapmak istediğimiz, seçmenin kullandığı oyun hızlı güvenilir ve adil bir şekilde seçim sonuçlarına yansımasını sağlamak. Ardından da ıslak imzalı tutanakların ıslak imzalı bir şekilde toplanması suretiyle bu sonuca ulaşabilmek.

Seçim günü Türkiye Gönüllüleri için nasıl geçecek?

Gönüllülerimiz için seçim günü mesai biraz erken başlayacak. Oy verme saatinden önce sandık başında olacaklar. Kendilerini sandık başındaki diğer görevlilere tanıtacaklar. Islak imzalı tutanaklar imzalandığında fotoğraflarını çekip sistemimize gönderecekler.

Yurtdışındaki seçmenler için bir hazırlığınız var mı?

Yurtdışında da aynı yurt içinde olduğu gibi ciddi bir yapılanmamız var. 47 ülke ve 120 oy kullanma noktasında gönüllü yapılanmamız var. Yurtdışındaki seçmen sandığa çok fazla gitmiyor. Oradaki seçmeni oy vermeye teşvik etmek istiyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE SANDIK GÜVENLİĞİ

Deprem bölgesiyle ilgili nasıl bir gönüllü çalışması hedefliyorsunuz?

Diğer illerde yaptığımız çalışmaların aynısını deprem felaketinden etkilenen illerde de yapıyoruz. Orada da sandıklar nerede kurulursa kurulsun gönüllülerimizin bulunacağı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazı seçmenler mecbur kaldıkları için başka illere gittiler. Bazı illerde bu seçmenlerin geri dönüp oy kullanacağı bilgisine sahibiz. Bütün bu illerdeki sandık alanlarının hepsinde gönüllülerimizle seçim güvenliğine katkı sunmayı hedefliyoruz.