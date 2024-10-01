Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nden NATO karşıtı mücadele

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

THTM Yürütme Kurulu Sözcüsü Prof. Dr. Oğuz Oyan’ın katılımıyla yapılan toplantıda THTM’nin bağımsızlık, laiklik ve emeğin haklarını savunan çizgisi vurgulanırken NATO karşıtı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Oğuz Oyan, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) 6 Ocak 2024’te kurulduğunu ve Cumhuriyetçi, sol-sosyalist kesimlerin bir araya gelmesini sağlayarak Türkiye’de bağımsızlıkçı, laik ve emekten yana bir hareket oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Meclisin kuruluş sürecinin geçtiğimiz sonbaharda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan hazırlık toplantılarıyla başladığını belirten Oyan, 6 Ocak’ta gerçekleştirilen ilk genel kurulun resmi olarak faaliyetlerin başlangıcı olduğunu söyledi.

GENEL KURUL 6 EKİM’DE

THTM’nin kuruluş ilkelerinin bağımsızlık, laiklik ve emeğin cumhuriyetini inşa etmek olduğunu belirten Oyan, bu hedef doğrultusunda meclisin düzenli olarak üç ayda bir genel kurul yaptığını ve bu toplantılarda Türkiye’nin gündemindeki önemli sorunlara yönelik stratejiler geliştirdiğini dile getirdi. İlk genel kurul 6 Ocak’ta yapılmış, ikinci genel kurul ise 21 Nisan’da gerçekleştirilmişti. Oyan, üçüncü genel kurulun da 6 gün sonra, 6 Ekim Pazar günü yapılacağını duyurdu.

THTM’nin dikkat çeken etkinliklerinden biri de NATO’ya ve emperyalizme karşı düzenlenen yürüyüş oldu. Oyan, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbul’dan başlayan ve Adana’daki İncirlik Üssü’nde sona eren yürüyüşün başarıyla tamamlandığını ve bu eylemin ülke çapında büyük yankı uyandırdığını belirtti.