Türkiye sandık başında... YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama

Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 31.03.2024 - 10:35

Yerel seçim maratonu başladı. Yurttaşlar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibarıyla oy vermek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oy verme işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener şu ifadeleri kullandı:

"Son durumlara ilişkin bilgileri aldım. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayma işlemlerine geçeriz. Şu anda bende oy vermeye gidiyorum."