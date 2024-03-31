Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları...
Türkiye, bugün sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. Eskişehir de 5 yıl boyunca göreve getireceği adayını seçti. İşte, ilçe ilçe Eskişehir seçim sonuçları...
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.
Eskişehir'de sandıklar 17:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.
SAAT SAAT SEÇİM SONUÇLARI
19:23 itibariyla sonuçlar şöyle:
CHP: %53.4
AKP: %39.67
İYİ Parti: %3.53
YRP: %1.85
DEM Parti: %1.55
Eskişehir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını görmek için tıklayın...
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