Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları...

Türkiye, bugün sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. Eskişehir de 5 yıl boyunca göreve getireceği adayını seçti. İşte, ilçe ilçe Eskişehir seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:15
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları...
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Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi. 

Eskişehir'de sandıklar 17:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

SAAT SAAT SEÇİM SONUÇLARI

19:23 itibariyla sonuçlar şöyle:

CHP: %53.4

AKP: %39.67

İYİ Parti: %3.53

YRP: %1.85

DEM Parti: %1.55

Eskişehir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını görmek için tıklayın...


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