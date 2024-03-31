Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:28

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Eskişehir'de sandıklar 17:00'da kapanırken seçim yasağının kalkmasıyla sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi.

SAAT SAAT SEÇİM SONUÇLARI

19:23 itibariyla sonuçlar şöyle:

CHP: %53.4

AKP: %39.67

İYİ Parti: %3.53

YRP: %1.85

DEM Parti: %1.55

Eskişehir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını görmek için tıklayın...