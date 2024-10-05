Türkiye 'vahşeti' konuşurken yaptığı paylaşım tepki çekmişti: Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 19:17

Güncelleme: 05.10.2024 - 19:21

Türkiye sadece 24 saat içinde; Beyoğlu'ndaki suç makinelerinin cinsel saldırı girişimine, Fatih'teki kan donduran kadın cinayetlerine, Avcılar'daki araba hırsızının 5 araç ve 2 motosiklete çarpıp üç kişiyi yaralamasına tanık oldu.

Yaşanan olaylar sosyal medyada infial yaratırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan "TEKNOFEST" paylaşımı tepki çekti.

“Geçmişin izinde, geleceğin peşinde”#Teknofest 2024, Adana’da büyük bir coşkuyla devam ediyor.



128 kurumun yer aldığı ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen bu etkileyici festivalde İçişleri Bakanlığı olarak:

?? Jandarma Genel Komutanlığı,

?? Emniyet Genel Müdürlüğü,

?? Sahil… pic.twitter.com/rdEHEUAIG9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2024

"Türkiye'nin Huzuru" etiketiyle yapılan videolu paylaşımın altına iki binden fazla yorum yazıldı. Öte yandan Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı 6 milyondan fazla görüntüleme aldı.

CHP İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yaşanan olayların ardından yaptığı paylaşım ile tepki çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya istifaya çağrıldı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yücel'in paylaşımı şu şekilde:

"Kadınların evde, işte, sokakta, yurtta can güvenliğini sağlayamayan, bu ülkeyi kadınlara yaşarken zindan edenler, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uygulamayanlardır.

Kadın cinayetlerinde ve kadına karşı şiddetteki artış tesadüf değildir. Politik bir tercihin, bir siyaset anlayışının tezahürüdür.

AKP, 22 yılın sonunda cezasızlık politikaları ve "iyi hal" indirimleri ile bu ülkeyi kadınlar için yaşanamaz hale getirmiştir. Kadını aşağılayan, onu hor gören zihniyetinizde boğulacaksınız!

İstanbul’da 2 kadın vahşice katledilirken “Teknofest” paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı derhal istifaya davet ediyorum.

Caniler sokakta kadınlara tacizde bulunurken, onları vahşice katlederken halkın gündemiyle hiçbir ilgisi olmayan bir İçişleri Bakanı 21.Yüzyıl Türkiyesi'nin yüz karasıdır."