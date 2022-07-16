Türkiye yazarı 'yeraltı'ndan bildirdi: Bahçeli ve Erdoğan'ı Osmanlı padişahları da dinlemiş
Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane'de yaptığı konuşmayı Osmanlı padişahlarının da dinlediğini ve “berhudar olasız!” diye dua ettiklerini öne sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılı dolayısıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda kürsüye çıkıp birer konuşma yapmıştı.
Erdoğan ve Bahçeli de konuşmalarında, seçime 1 yıldan az bir süre kala muhalefete yüklenip Cumhur İttifakı'nın devamının önemine dikkat çekti.
İki liderin yaptığı konuşmaya dair AKP'ye yakın Türkiye gazetesi yazarı Rahim Er'den de hayli ilginç bir iddia geldi.
Er, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Saraçhane’de sn Bahçeli ve sn Erdoğan’ı yalnızca yer üstündekiler dinlemediler. Huzurlarında yapılan bu konuşmaları, Fatih Sultan Mehmed Han, Yavuz Sultan Selim Han, Yedi Emirler, Mehmed Emin Tokadî de dinlediler. Dinlediler ve eminizkiki “berhudar olasız!” Diye dua ettiler" ifadelerini kullandı.
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