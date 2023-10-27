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Türkiye Zeren Ertaş için ayakta... Yurt müdüründen, oturma eylemi yapan öğrencilere skandal 'rica': 'Herkes koğuşlarına gitsin'

Işıklı Kız KYK Yurdu’nda tadilatı yapılmayan bir asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli üniversitelinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteliler ihmallere dikkat çekip bunun bir ‘kaza’ olmadığını vurgulamaya devam ediyor. Son olarak Mersin'de bir yurt müdürünün oturma eylemi yapan öğrencilerden 'ricası' gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:33
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Işıklı Kız KYK Yurdu’nda tadilatı yapılmayan bir asansör düştü, Zeren Ertaş isimli üniversiteli yaşamını yitirdi.

Daha önce defalarca asansörün onarımı için dilekçelerin yazıldığı, gerekli bakımların zamanında yapılmadığı da ortaya çıkınca tepkiler giderek büyüdü.

Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteliler, kampüslerde, yurtlarda ve sokaklarda yaptıkları eylemlerde ihmallere dikkat çekip bunun bir ‘kaza’ olmadığını vurguladı. Üniversiteliler açıklamalarında yakın zamanda yurtlarda intihar eden arkadaşlarını da hatırlattı.

YURT MÜDÜRÜNDEN SKANDAL RİCA: ‘HERKES KOĞUŞLARINA’

Yurdun dört bir yanında eylemler sürerken; Mersin Kırkkaşık’ta bir yurt müdürünün, oturma eylemi yapan öğrencilerden ‘ricası’ gündem oldu.

Müdür, “Bir baba olarak rica ediyorum, bir dede olarak rica ediyorum, lütfen herkes şu anda koğuşuna gitsin” ifadelerini kullandı.

Sendika.org tarafından paylaşılan o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


Zeren Ertaş yurt

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