Tarım işçiliği için gelmişlerdi, çocukları boğularak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen ikizler Mustafa (9) ve İrem Akcan (9) yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 10.30 sıralarında 2 çoçuk sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçiliği yapan ailenin ikizleri Mustafa ve İrem Akcan, oyun oynarken tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocukların düştüğünü gören aile yardıma koştu.
Aile kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni
arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ikizlerin düştükleri noktaya 4
kilometre mesafede cansız bedenleri bulundu.
Mustafa ve İrem kardeşlerin
cenazeleri kanaldan çıkarılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu. İkizlerin
cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum