Tarım işçiliği için gelmişlerdi, çocukları boğularak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen ikizler Mustafa (9) ve İrem Akcan (9) yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:40
Tarım işçiliği için gelmişlerdi, çocukları boğularak hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 10.30 sıralarında 2 çoçuk sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçiliği yapan ailenin ikizleri Mustafa ve İrem Akcan, oyun oynarken tarlanın yanından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çocukların düştüğünü gören aile yardıma koştu.

Aile kendi imkanlarıyla çocuklara ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ikizlerin düştükleri noktaya 4 kilometre mesafede cansız bedenleri bulundu.

Mustafa ve İrem kardeşlerin cenazeleri kanaldan çıkarılırken ailesi gözyaşlarına boğuldu. İkizlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Ölüm boğulma yaşamını yitirdi
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