Türkiye'de kaç seçmen var?

Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:17

Güncelleme: 30.03.2024 - 17:17

31 Mart seçimlerine sayılı saatler kaldı. 61 milyon seçmen, yarın 5 yıl boyunca görev alacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre; 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00 itibariyle sona erecek. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla kalkacak.

YEREL SEÇİMDE KAÇ ADAY VAR?

Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.



