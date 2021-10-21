Türkiye’de MOSSAD’a bilgi sızdırdığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye’de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geçtiğimiz Pazartesi günü getirilen 15 kişi, çıkarıldıkları savcılıkça ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.



