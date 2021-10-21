Türkiye’de MOSSAD’a bilgi sızdırdığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Türkiye’de "İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri" iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye’de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geçtiğimiz Pazartesi günü getirilen 15 kişi, çıkarıldıkları savcılıkça ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- AKP'de büyük kavga!
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber