Türkiye’deki bina stokunun büyük bölümü ‘imdat sinyali’ veriyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Emlak uzmanı Salim Taşçı, Türkiye’de inşaat alanında son 20 yıl içinde yapılan işlemleri “Parola rant, işareti beton” diyerek özetledi. Taşçı, millet bahçelerinden öğrenci evlerine, betonlaşmadan müteahhitlere kadar çeşitli konularda Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

"PARA BOŞA GİDER"

Taşçı, milyonlarca lira harcanan millet bahçelerinin birinci derecede SİT alanı yapılması gerektiğini, aksi halde beş altı yıl sonra buraların kesin imara açılıp, konut yapılacağını söyledi. Taşçı ancak bu şekilde yapılan milyonlarca liralık harcamanın boşa gitmemiş olacağını dile getirdi. Artan betonlaşmaya dikkat çeken Taşçı, şöyle devam etti:

“Her yeri betonla doldurduk. Ne yapılıyor 20 senedir? Her yıl 1 milyon konut satılıyor. 30 yıl önce istatistik enstitüsü Türkiye’de 500 bin konut açığı var diyordu. Ben de ‘Hayır, milyonlarca var’ diyordum. Türkiye deprem kuşağında. Binalar ‘imdat çığlığı’ atıyor. ‘Yıkın beni, dedeniz yaşına geldim, doğru dürüst inşaat yapın’ diye bağırıyor.”

"ŞEHRİN AYNASIDIR"

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük kentlerdeki yapıların üçte birinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Taşçı, binaların şehrin aynası olduğunu ancak Türkiye’deki arabesk yapılaşmanın tamamen ranta dayalı geliştiğini söyledi. Konut satışının 1 milyonun altına düşmediğini kaydeden Taşçı, dahası açık ortaya çıktığını belirtti. Taşçı, “Hadi bunun yarısı kiracılık vasfını kaybetmiş ev sahibi oluyor. Peki niye kiralık ev az? Çünkü korkunç şekilde göç var. Kırsaldan şehirlere yönelme var. Göç, kiralık ev sıkıntısını had safhaya getiriyor. Zenginin tuzu kuru tabii. Evler boş tutuluyor. Peki belediyeler, valilikler niye boş tutuyorsun diye neden sormuyor” değerlendirmesini yaptı.

Müteahhitler için de düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Taşçı, “Adam karpuz sergisi açıyor, karpuz satıyor. O gün karpuzu çok iyi sattıysa akşam ‘Ben artık müteahhitlik yapayım’ diyor. Müteahhitliğe başlıyor. Bu alana düzenleme şart. Avrupa ülkelerinde müteahhit sayısı 12-14 bin arasında. Türkiye’de ise 380 bin müteahhit var. Önüne gelen müteahhit oluyor. Bunun denetim altına alınması gerekiyor. Her isteyen istediği şekilde müteahhitlik yapmamalı. Ondan dolayı yapılaşmada kaos ortamı var.”