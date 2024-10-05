Türkiye'deki 'vahşet' gününde Bakan Yerlikaya'nın 'TEKNOFEST' paylaşımına tepki yağdı: 'Millet birbirini kesiyor, siz festival diyorsunuz Sayın Bakan!'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 11:32

Türkiye sadece 24 saat içinde; Beyoğlu'ndaki suç makinelerinin cinsel saldırı girişimine, Fatih'teki kan donduran kadın cinayetlerine, Avcılar'daki araba hırsızının 5 araç ve 2 motosiklete çarpıp üç kişiyi yaralamasına tanık oldu.

TÜRKİYE 'VAHŞETLERLE' SARSILDI

Fatih'te kadın cinayeti ve sonrasında ortaya çıkan ayrıntılar kamuoyunun kanını dondurdu.

Buna göre; Semih Çelik isimli erkek, 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'in başını kesip, tarihi Edirnekapı surlarından attı, ardından intihar etti.

Katilin evinde bulunan resim herkesi dehşete düşürürken, Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

Mesleği kasaplık olan Çelik'in akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Öte yandan aynı gün içinde, Beyoğlu'nda bir kadının iki erkeğin cinsel saldırı girişimine maruz kaldığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Önce serbest bırakılan tacizci erkekler, sosyal medya tepkilerinin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

YERLİKAYA'NIN "TEKNOFEST" PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olaylar infial yaratırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan "TEKNOFEST" paylaşımı tepki çekti.

"Türkiye'nin Huzuru" etiketiyle yapılan videolu paylaşımın altına iki binden fazla yorum yazıldı. Öte yandan Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımı 4 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

BU SABAH DA YİNE OPERASYON MESAJI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde de yapılan uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın bu gönderisinin altına da "Kafayı çekip kadın taciz edenleri, öldürenleri de tekrar bırakmamak üzere almanızı bekleriz", "Sayın Bakan güzel ülkemizde dün 2 tane yavrumuzun kafasını kestiler. Niye açıklama yapma gereği duymuyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.