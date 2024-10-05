Bakan Göktaş: Kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazıyacağız

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 05.10.2024 - 10:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"İKİ GENÇ KIZIMIZIN VAHŞİCE KATLEDİLMESİ HEPİMİZİN CİĞERİNİ YAKTI"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul’da iki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz! Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.