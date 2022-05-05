Türkiye'nin Sesi Partisi'nin amblemi değişti
Eski Kars Belediye Başkanı ve Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurucu başkanı Ayhan Bilgen, parti amblemlerini "Anka kuşu" olarak değiştirdiklerini açıkladı.
Ayhan Bilgen, partisinin Kars İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, partinin kuruluşunun ardından İzmir'den sonra Kars'ta da teşkilatlandıklarını söyledi.
Parti amblemlerinin değiştirilmesi talebi sonrasında gerekli düzenlemeyi yaptıklarını ifade eden Bilgen, partilerinin yeni ambleminin "Anka kuşu" olduğunu kaydetti.
Türkiye Altınçağ Partisi ile gerçekleştirdikleri birleşme sonrası da Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi olarak hukuki süreci tamamladıklarını aktaran Bilgen, "Yeni amblemdeki 5 yıldızlı Anka kuşu küllerinden doğmayı temsil eder. Aynı zamanda karşılıklı buluşan 2 el toplumsal barışı temsil eder ki bizim güvercini tercih sebebimiz de oydu. 5 yıldız da parti programımızdaki 5 ilkeyi yani özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, hukuk devletini ve dayanışmayı ifade ediyor. Dolayısıyla artık bizim bir amblem sorunumuz yok. Biz bütün sorunları siyasetin konuşarak çözebileceği kanaatindeyiz. Bunun için bir hukuki sürece bizce gerek yoktu" dedi.
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