'Geri vites' ifadesini hatırlattı... Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:32

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Yılmaz Özdil’in kendisine yönelik eleştirilerine sert ifadelerle karşılık verdi.

Sözcü TV’de katıldığı programda Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, geçen günlerde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yaşanan olaylara da dikkat çekti.

"O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA"

Özel, Önder'in cenaze törenine katılması sonrası kendisini “Geri vites yaptı” ifadeleriyle eleştiren Özdil'e, şu sözlerle tepki gösterdi:

“Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım.”

ÖZDİL'DEN ÖZEL'E YANIT

Yılmaz Özdil de, Özel’in sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla yanıt verdi:

“Özgür Özel Sözcü Televizyonu’nda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim. Unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin –toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği– sebepler var. Aşkımız sebepsiz değil yani.”

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mayıs'ta anma töreninin gerçekleştiği AKM'den çıktığı sırada, Selçuk Tengioğlu adlı zanlı, Özgür Özel'e korumaları yanındayken yumruklu saldırı girişiminde bulunmuştu.

Saldırının ardından açıklamada bulunan CHP lideri Özel, bunun değerli bir anma gününde yapıldığını, günün anlam ve önemine gölge düşürmemesi gerektiğini söylemişti. Özel ayrıca, aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.

Yılmaz Özdil ise, saldırının güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için “rüzgar yapmak” için yürümeyi sevdiği yönünde bir yorum yapmıştı. Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor” ifadesini kullanmıştı.