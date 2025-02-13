TÜSİAD'ın iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepkisinin ardından... Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:41

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:40

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki göstermiş ve "Neler yapılması gerektiğini defalarca söyledik çünkü sussak gönlümüz razı değil” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Tunç, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.

Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.



Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.



Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.



Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 13, 2025

"HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VERMEYİZ"

TÜSİAD Başkanı Turan'ın sözlerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik de yanıt verdi. Sosyal medya paylaşımı yapan Çelik, şunları yazdı:

"Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır.

Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.

Maalesef Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.

Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin “güven bunalımı” deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD’ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz.

Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."