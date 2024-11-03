Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Hatay'ın önceki dönem belediye başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel kararı, "MYK kararımızla, Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" sözleri ile duyurdu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel CHP MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yücel, yaptığı açıklamada eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın MYK'de oybirliği ile alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.
Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından 'mücadele' başlattığını duyurarak, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" sözleri ile tepki çekmişti.
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