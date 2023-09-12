Tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:43

Güncelleme: 12.09.2023 - 16:43

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandı.

T24’ten Asuman Karaca, ‘örgüt kurma’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘işkence’ suçlarından tutuklanan Kaplan’ın mahkemedeki ifadesine ulaştı Sorgusu öncesinde yapılan kimlik tespiti sırasında Kaplan, aylık gelirini 1 milyon lira olarak beyan etti.

“BAHSİ GEÇEN SUÇLARI İŞLEMEDİM”

Sorgusu sırasında, Kaplan’a, soruşturma kapsamında firari durumda olan Barış Kurt’un eski çalışanı olduğunu söyleyen ve kendisine Kaplan’ın adamları tarafından işkence edildiğini öne süren E.D isimli kişinin beyanları da soruldu. İfadesinde suçlamaları reddeden Kaplan, E.D.’nin iddialarının FETÖ kumpası olabileceğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“Ben bahsi geçen suçların hiçbirini işlemedim, örgüt kurmadım, yönetmedim. Bahsi geçen insanların çoğunu tanımıyorum, bu kişilerle aramda hiçbir bağ yoktur. E.D. isimli şahsı tanımıyorum. Barış Kurt’u bizim restoranımıza gelip gittiği için tanıyorum. Kendisi iş adamıdır. (E.D.’nin öne sürdüğü) Bu olay tarihi 15 Temmuz’dan hemen hemen 1 hafta sonrasıdır. FETÖ’cü kumpası olabilme ihtimali vardır diye düşündüm ben. 15 Temmuz’dan sonra bütün FETÖ’cü kanallar benimle ilgili saçma sapan haberler yaptılar. Bir nevi aslında herkesi bana düşman ettiler. Bununla ilgili bir sürü hakaret ve videolar internette mevcuttur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı istiyorum.”

“MÜVEKKİLİMİN YAKALANMASI ŞOVA ÇEVRİLDİ”

Avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu ise Kaplan’ın yakalanmasının emniyet tarafından şova çevrildiğini, internete düşen videoda müvekkili direnmediği halde sert müdahalede bulunulduğunu kaydetti. Kocaoğlu, savunmasında şunları söyledi:

“Devletle mafya arasındaki olgusal olarak fark devletin hukukla bağlı olmasıdır. Müvekkilim yakalama anından şu ana kadar hukuka aykırılıklar tüm milletin gözünün önünde olmuştur. Müvekkilim hakkında tek bir yakalama emri yok, yurt dışı yasağı konulmamış, herhangi bir soruşturma organına davet edilmemiş olduğu halde, bir iş adamı olan müvekkilimin yurtdışına yatırım yapmak için gayet meşru bir yolculuğu Türk Devleti tarafından maalesef ki bir tele şova çevrilmiş ve yakalama anı videosunda görüldüğü üzere hiçbir karşı koyma emaresi olmadığı halde bir kolluk görevlisi tarafından yere yıkılmış, üç kolluk görevlisi tarafından üzerine çökülmüş, müvekkilim boynuma basmayın lütfen dediğinde, kolluk görevlilerinden biri tarafından 'daha senin nerelerine basacağım lan g..' dediği internette video şeklinde mevcuttur.”

“ARKASINDA KİMİN OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ GÜÇLER…”

Kocaoğlu, savunmasında müvekkiline yönelik eziyet iddiasında bulunan kişinin şikayetine takipsizlik kararı verildiğini, ancak 7 yıl sonra bu kararın kaldırıldığını ifade ederek, savcılığın Adli Tıp raporunu yeni delil saydığını, ancak bu raporun yeni olmadığını kaydetti. Bu durumun iyi niyetli olmadığını savunan Kocaoğlu, “7 sene sonra arkasında kimin olduğunu bilmediğimiz kişiler tarafından yaptırılan isnatların gerçek dışıdır” dedi.

“MÜCADELE VERMİŞ BİR KAHRAMANDIR”

Kocaoğlu, Kaplan’ın “15 Temmuz” savunmasına da değinerek şunları söyledi:

“Müvekkilim, 15 Temmuz 2016 günü darbe teşebbüsü sırasında TRT Genel Müdürlüğü'nü basan Fetullahçı askeri birliklere karşı cansiperane mücadele vermiş bir kahramandır, FETÖ’nün müvekkilimi namlusunun ucuna hedef koyması çok normaldir, çünkü bugüne kadar yapılan bütün ihtilaller göstermiştir ki, TRT Genel Müdürlüğü düştükten sonra iktidar da düşmüştür. Müvekkilim ve benzer kahramanlar ile kahraman Türk Ordusu bu darbe girişimini bastırmıştır. Ne yazık ki hain örgüt intikamını almaya halen devam etmektedir, bunun bir diğer ispatı da FETÖ’cü sosyal medya fenomenlerinin 4 günden beri müvekkilim aleyhine soruşturma organlarını ve hâkimliğinizi baskı altına alacak yayınlar yapmalarıdır.”