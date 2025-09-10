Tutuklu avukat Epözdemir'den açıklama: 'Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 18:00:00
Tutuklu Rezan Epözdemir, yaklaşık 1 aylık tutukluluğu süresince neden açıklama yapmadığına ilişkin "Avukatlarım ile kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı.

Epzözemir, tutukluluğu ile ilgili şimdiye kadar neden açıklama yapmadığına ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Epözdemir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"Kıymetli dostlarım; birçok arkadaşımız, meslektaşımız ve basın mensubu açıklama yapmayacak mısınız diye soruyor. Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat avukatlarım ile kıymetli aile büyüklerim bu aşamada açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular. Ben de kendilerini kırmadım, şu ana kadar açıklama yapmadım. En kısa sürede bütün bilgi, belge ve kayıtları da sunup tüm gerçekleri sizlerle paylaşacağım. Destek ve dualarınız için teşekkürler… Selam ve sevgiler…"

Image

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir'in savcılıkta sorgusu devam ettiği sırada, "ısrarla cep telefonu şifresini vermek istemediğini" iddia etmişti. Şamil Tayyar, 11 Ağustos'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı" demişti. Tayyar ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başta olmak üzere "hatırlı çok sayıda ismin Epözdemir için devrede olduğunu" öne sürmüştü. 

Eski AKP milletvekili Metin Külünk de Epözdemir'le ilgili soruşturmaya yönelik olarak "Ankara'da bazı çevrelerde telaş olduğunu" iddia etmişti. Külünk, Epözdemir için, "Telefon şifresini vermeyerek kimleri saklıyor? Bu saklananlar, Çağlayan Adliyesi Başsavcısı Sayın Akın Gürlek'e yönelik baskı ve baskı ötesi tutum ve davranışların içine girme hakkını nereden buluyor? Yoksa telefonun içindekiler şantaj unsuru olarak mı size karşı kullanılıyor?" demişti. 

 

İlgili Konular: #casusluk #Rezan Epözdemir

