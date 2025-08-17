Yargıda 'Rezan Epözdemir' soruşturması: 'Herkes eteğindeki taşları döksün, yoksa...'

İktidar safları içerisinde tartışma ve karşılıklı suçlamalara yol açan Avukat Rezan Epözdemir'in tutuklandığı soruşturmaya ilişkin AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni bir çıkış daha geldi.

Daha önce soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un ismini verip "'Hatırlı' çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar" iddiasında bulunan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabı üzerinden iktidara yakın avukat Burak Bekiroğlu'nun konuyla ilgili paylaşımını alıntılayıp şöyle yazdı:

"Avukat Rezan Epözdemir’in yargıdaki ilişki ağı çözülebilirse, taş üstünde taş kalmaz. Çok iddialı söylüyorum. Yargıda FETÖ yapılanmasından sonraki en büyük çıkar çetesi deşifre olur. Hadise, bir rüşvet iddiasından çok daha fazlasıdır. Cumhurbaşkanımız da ‘ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmelidir’ dediğine göre, bu temizlik operasyonu için siyasi engel yok demektir. Başlangıç işin yarısıdır, dileğimiz tamamına ermesidir."

"HERKES ETEĞİNDEKİLERİ DÖKSÜN YOKSA DÖKERLER"

Geçen haziran ayında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kullandığına ilişkin paylaşımlar sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan ve birkaç gün sonra tahliye edilen avukat Burak Bekiroğlu, 'Epözdemir' soruşturmasına ilişkin dün sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"Rezan’la yurt dışına giden hakim ve savcılar, maçlarda locasına giden hakim ve savcılar, dışarda hafta sonları onunla yemeğe giden hakim ve savcılar, çocuğunun sünnetine giden orada sıraya giren hakim ve savcılar, onunla tekneyle bazen Bodrum'da bazen İstanbul’da denizlere açılan hakim ve savcılar, evinin bahçesinde mangal yapan hakim ve savcılar, İstanbul’daki 65 bin avukatla neden aynı aksiyonları almıyorlar ve bu faaliyetleri yürütmüyorlar? Rezan’ın özelliği ne? Neden o elini kolunu sallaya sallaya kafasına göre odanızın kapısını şaaak diye açıp içeriye girebiliyor? Herkes eteğindeki taşları döksün yoksa dökerler."

RUŞEN GÜLTEKİN: BAŞSAVCININ 27 SAYFALIK MEKTUBU DAHİ İŞLEMSİZ KALMIŞKEN

Eski Yargıtay Savcısı ve Avukat Ruşen Gültekin ise Avukat Burak Bekiroğlu'na soruşturmayla ilgili endişelerini dile getirerek şöyle seslendi:

"Emin misiniz? Sizi tanımam. Ancak buna sizce siyasi ayak diyebilir miyiz? Sizce yargıda bu şekilde bir öz eleştiri olabilir mi? Hele Anadolu Başsavcımız İsmail Uçar’ın 27 sayfalık mektubu dahi işlemsiz kalmışken hala umutlu olmalı mıyız? Ve son olarak, gençlere daha adil bir dünya vaad edebilecek miyiz? Yani sorun tek bir avukat meslektaşımızın ötesinde. Etik dışında hareket eden herkese uzanan bir “taş dökme” görebilecek miyiz?"