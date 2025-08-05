Tutuklu eski orgeneral Akın Öztürk: 'Hulusi Akar ve Yaşar Güler, 9 yıldır mahkemeye gelip gerçekleri açıklamanızı bekliyorum'

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi eski orgeneral Akın Öztürk, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in mahkemeye gelip ifade vermesini beklediğini söyledi.

9 yıldır tutuklu bulunan Akın Öztürk'ün dün görülen Genelkurmay Çatı Davası duruşmasındaki bu sözlerini, duruşmayı izleyen DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aktardı.

Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından aktardığına göre, Sincan Cezaevi duruşma salonlarında görülen duruşmada Akın Öztürk, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hulusi Akar gerekeni yapsa, daha baştan bu darbe girişimi biter, haksız mahkûmiyetler verilmezdi, bunca insan ölmezdi!

Askerlerin tüm ifadelerinde 'Akın Öztürk darbeyi engellemeye çalışıyordu' deniliyorken en ağır cezaya çarptırıldım, bu büyük bir kasıt ve hukuksuzluktur.

El ayak öpmedim, hakkettiğimle yükseldim. Korkup da davet ettiğim halde buraya gelip hakkı söylemeyenlerden olmadım. Hulusi Akar, Yaşar Güler gelsin mahkemeye gerçeği söylesin, 9 yılı mesele etmeyeceğim, gerçeği söylemeyenlere hakkımı helal etmiyorum, ah adalet!

Ey hakim; millet, Allah ve mahkemei kübra adına adaletle karar veriniz, vicdanının sesini dinleyen yönünü kaybetse de yolunu kaybetmez. Peygamberimiz der ki 'Adalet, müminin kaybolmuş malıdır, namuslular daha cesur olmalı, buraya gelmeyip hakkı söylemeyen veballidir'."

"GÜLER VE AKAR GİZLİ CELSEDE İFADE VERMİŞ"

Dünkü duruşmada Öztürk’ün savunmasını aktaran Gergerlioğlu, Öztürk'ün "darbe gecesi hiçbir şeyden haberinin olmadığını ve Abidin Ünal tarafından arandığını 23.47’de ve kendisinin Akıncılara gönderildiğini söylediğini" belirtti. Gergerlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabaha kadar Hulusi Akar'la birlikte olduğunu ve darbe teşebbüsünde bulunanlara 'siz manyak mısınız, ne yapıyorsunuz. Bu teşebbüsten vazgeçin' dediğini ifade etti. Ve büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. Öğrendiğimize göre Yaşar Güler ve Hulusi Akar bir gizli celsede ifade vermişler buraya gelmemişler. Abidin Ünal ise duruşma salonlarına gelmiş ve fakat çok kısıtlı bir şekilde konuşmuş, gerçekleri açıklamamış benim anladığım kadarıyla.

Bugün en çarpıcı söz şuydu. Akın Öztürk bir meydan okudu ve şunu söyledi: 'Hulusi Akar ve Yaşar Güler dokuz yıl geçti ama sizden hâlâ şu mahkemeye gelip gerçekleri açıklamanızı bekliyorum. Sizden bunu hâlâ bekliyorum' dedi.

Ben Yaşar Güler'e Meclis'te 'O gece seni sabaha karşı Akın Öztürk kurtarmış. Görüntülerde var bu. Sen o seni kurtardığı zaman Akın Paşa'm senin geleceğini biliyordum' demişsin. Ne diyorsun buna dediğimde sessiz kalmıştı. Günün sorusu bu. Acaba sabaha kadar Akın Öztürk'le birlikte olan Hulusi Akar, kendisi Akın Öztürk tarafından sabaha karşı kurtarılan Yaşar Güler mahkemeye gelip gerçekleri beyan edecekler mi? Bugünün önemli sorusu bu. Mahkemeye damga vuran cümleler bunlardı."