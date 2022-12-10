Brezilya'ya Jorge Jesus'u öneren gazeteci: Fenerbahçeliler tarafından tehdit edildim
2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da teknik direktör Tite ile yollar ayrıldı. Brezilyalı gazeteci Jorge Jesus'u milli takıma önerdiği için tehdit aldığını iddia etti.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşandı. Brezilya, penaltılar sonucu Hırvatistan'a yenilerek, Dünya Kupası'na veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Brezilya Teknik Direktörü Tite ile yollar ayrıldı.
JORGE JESUS BREZİLYA'YA ÖNERİLDİ
Brezilya basını, Tite’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin deneyimli hocası Jorge Jesus’u yazdı. Twitter hesabından “Alo Jorge Jesus” paylaşımı yapan gazeteci Alvaro Gribel, Brezilya A Milli Takımı'nın teknik koltuğuna Jesus’un geleceğini yazdı. Fenerbahçeli taraftarın bu habere tepki gösterdiği ve gazeteciyi tehdit ettiği öne sürüldü.
Gribel'in paylaşımının ardından, "Jorge Jesus'un göreve getirilme ihtimaliyle ilgili şaka yaptım ve Fenerbahçeliler tarafından ölümle bile tehdit edildim. Sakin olun millet, bunun olma ihtimali sıfır. Brezilyalılar, federasyonları konusunda o kadar şanslı değil" dediği ve ardından Twitter üzerinden yaptığı iki paylaşımı da sildiği iddia edildi.
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