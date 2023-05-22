Twitter'da Mustafa Yeneroğlu ile Tanju Özcan arasında sert tartışma: 'Nazi kafası'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 22.05.2023 - 12:25

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Mİlletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabı üzerinden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi.

Özcan, Twitter üzerinden “Uyuyamıyorum, delirmek üzereyim. 13 milyon sığınmacı demek, 10 yıl sonra 20 milyon terörist demek! Çoluğumuza çocuğumuza, esnafımıza bıçak çekip gasp ettiklerinde bu paylaşımlarımı hatırlarsınız umarım! Ama geç kalacağız o zaman! Artık bu seçim, seçim olmaktan çıktı! Sığınmacısever RTE mi, gitsin diyenler mi arasında referandum mu…ne olur dikkatli oy kullan kardeşim!” ifadeleriyle Türkiye’deki göçmenler üzerine paylaşım yaptı.

Sosyal medya üzerinden Özcan’ın paylaşımı binlerce kişiş tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

"BU NAZİ KAFASININ...."

Öte yandan çok sayıda kişi Özcan’a tepki gösterdi. Özcan’ın paylaşımını alıntılayan DEVA Parti’li Yeneroğlu ise şunları yazdı:

“Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir. Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu Nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez!

Bu kişi delirmiş ise zaten görev yapamaz. Eğer delirdim numarası yapıyor ise bu durumda da yaptığı alenen suç işlemektir. Her şartta TCK 216’dan soruşturma açılması ve derhal görevden uzaklaştırılması gerekir.”

Sığınmacı ve düzensiz göç konusu aklı selim politikalarla yönetilmesi gerekir.



Mesnetsiz verilerle akıl almaz iddialar ortaya atarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip suç işleyen bu nazi kafasının yeri ya akıl hastanesi ya da cezaevi, kamu görevi yapması asla kabul edilemez! pic.twitter.com/Ute6Db8RhQ — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) May 21, 2023

"SENDEN Mİ KORKACAĞIM UTANMAZ ADAM"

Tanju Özcan da kendisine tepki gösteren Yeneroğlu'na şu yanıtı verdi:

“Biz siyasete girdiğimizde siz iktidar partisindeydiniz @myeneroglu AKP’den dışlan, kovul sonra gel CHP’lilerin oyuyla seçil. Sonra bana kayyum atanması, akıl hastanesine yatırılmam çağrısında bulun. Ulan Yeneroğlu; biz 4 senedir kelle koltukta Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Beni RTE korkutamadı, FETÖ, PKK, Hizbullah korkutamadı senden mi korkacağım? Utanmaz adam!!! 1 kuruşluk katkın olduysa, 10 kuruşluk zararın olmuştur.”