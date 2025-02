Ucu açık taktikler savaşı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

Siyasetin gündemiyle başlayalım. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soru, yalnızca CHP’lileri değil, AKP’yi de yakından ilgilendiriyor. Erdoğan’ın mevcut anayasaya göre bir daha aday olamaması ülkeyi geriyor çünkü olmadık şeyler yaşanmaya başladı.

Bu noktada AKP’nin ucu açık taktiklerini sıralayalım. Anayasa değişikliği ya da erken seçim kararı için her türlü olasılık zorlanıyor. “Terörsüz Türkiye” söylemi, tamamen bu amaca yönelik. Yoksa şu an Türkiye zaten “terörsüz”.

Diğer ucu açık taktikleri sıralamaya devam. Ekonomi. Hiç iyi gitmiyor, yine ucu çok açık. Enflasyon son üç yıldır tek haneli hedef konmuş, yıl sonlarında katlanmış.

Dış politika. Kontrol büyük oranda dış aktörlerde. Türkiye artık Batı basınında yalnızca facialarla haber oluyor. Filistin üzerinden Türkiye Trump’la nereye kadar gerilir? Bu soruya net yanıt verebilen beri gelsin. Kaza riski çok yüksek. Bunların hepsinin AKP’nin yeni dönem kaderinin belirlenmesinde etkili olacak.

Yetmiyor, iktidar çoktan seçmeli ucu açık taktiklerle CHP’ye yükleniyor. İmamoğlu’na “ahmak” davası, belediyelere SGK prim zorlaması, kayyum atamaları. Hedef aktör olarak İmamoğlu seçilmiş durumda. Şimdilik her ucu açık taktiğin sonu İmamoğlu’na çıkacak şekilde kurgulanıyor. “Turbun büyüğü” falan… Dün açılan kurultay soruşturmasının hedefi hem parti hem de İmamoğlu’dur, şaşırmayın.

Bunların karşısında CHP de iktidar ile mücadelesinde taktiklerinin ucunu açtı. İmamoğlu’nu “kirletmeye” yönelik girişimleri etkisiz kılacak taktikler. Erken seçim isteyen CHP, adayını da erken belirleyeceğini duyurunca iktidarın hesapları sanki biraz bozuldu. Çünkü artık saldırılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na değil, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’na yapılmış olacak. Yavaş’ın katılmayacağını açıkladığı önseçimden İmamoğlu’nun çıkması ve güçlü bir karşılık verilmiş olmasına karşın bu taktiğin ucu kapanmıyor. Her an farklı bir aktör, farklı bir zorunluluk gündeme gelebilir.

‘İMAMOĞLU’NDAN KURTULMAK’

Gelelim AKP kulislerine. Sıkıntılı bir durum var. Bütün siyasetin “İmamoğlu’ndan kurtulmaya odaklanmasının geri tepme riskinin yüksek olduğunu” düşünenler var. İmamoğlu’nu hedef alan her girişim “CHP’ye gereksiz yere yüklenildiği” algısını güçlendirebilir. İktidar bunun farkına vardı ya da her an varabilir. Ancak, bir çare kalmazsa İmamoğlu’na “hukuki” bir siyasi yasak her şeye karşın iktidar kulislerinde güçlü olasılık olarak dile getiriliyor. Böyle bir yasak CHP’nin taktiğinin yeni bir açılım üretmesine gidebilir. Bu açılım da daha güçlü bir olasılıkla CHP iktidarını gündeme getirebilir.

Kıvrak manevraları kapsayacak şekilde kurgulanmış CHP taktiğinin, iktidar bileşenlerini tedirgin ettiği ortada. Kanıt mı? Kurultaya açılan soruşturma. Heybeye büyük, küçük turp doldurmanın anlamı kalmayabilir. Çünkü ekonomi tat vermiyor.